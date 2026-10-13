Derbi sonrası gönderilmişti, Süper Lig'den teklif

2026 yılı nisan ayında Fenerbahçe Yönetimi'nin Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Sadettin Saran ve yönetimi derbi mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından Domenico Tedesco ile yolları ayırmıştı.

Kulüpten yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:



"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."