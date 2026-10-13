Derbi sonrası gönderilmişti, Süper Lig'den teklif
13.10.2026 08:58
Son Güncelleme: 13.10.2026 09:02
Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Fink'in yerine Fenerbahçe'nin eski hocasıyla temas kuruldu.
SON MAÇ BARDAĞI TAŞIRDI
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden altıncı teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi.
Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi, 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Üst üste kötü sonuçlar bardağı taşırdı ve geçtiğimiz sezon Thomas Reis'dan görevi devralan Alman teknik direktör Thorsten Fink'in sözleşmesi feshedildi.
Süper Lig'de bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gençlerbirliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Fink'in yerine gelecek isim de netleşmek üzere.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İDDİASI
Fanatik'te yer alan habere göre; Samsunspor, Fink'e veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya sözlü teklifte bulundu.
Tedesco'nun Samsunspor'a teşekkür ederek bu teklifi reddettiği aktarıldı. Kırmızı-beyazlıların bir diğer hoca adayının ise Kenan Koçak olduğu belirtildi.
Tedesco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı, ardından İtalya Serie A temsilcisi Bologna'nın başında sadece 4 maça çıkmıştı.
Ancak İtalyan ekibinde 4 maçta galip gelemeyen İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmişti.
NASIL GÖNDERİLDİ?
2026 yılı nisan ayında Fenerbahçe Yönetimi'nin Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı almıştı.
Sadettin Saran ve yönetimi derbi mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından Domenico Tedesco ile yolları ayırmıştı.
Kulüpten yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:
"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.
İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.