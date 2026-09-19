Derbi öncesi alarm, yollar göle döndü. Maç saati için uyarı

Şehirde tüm gün yağış bekleniyor. Derbinin başlayacağı saat 20.00 ve sonrasında ise meteoroloji verilerine göre kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?



NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Karadeniz'de yağışların devam edeceğini söyledi.

Özellikle Rize ve Artvin için uyarılarda bulunan Çalışkan, “Rize ve Artvin'de yağış çok şiddetli. Yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir kısa sürede. Trabzon'un da özellikle Rize'ye yakın ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli olacak. Sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor.” dedi.