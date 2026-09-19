Derbi öncesi alarm, yollar göle döndü. Maç saati için uyarı
19.09.2026 09:48
Son Güncelleme: 19.09.2026 10:05
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Maç öncesi yollar göle döndü, derbi saati için uyarı yapıldı.
HAVA MUHALEFETİ YAŞANIYOR
Süper Lig'de haftanın maçı hava muhalefetinin yaşandığı Trabzon'da oynanacak, Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.
Ev sahibinde Okay Yokuşlu ve Malinovski'nin sakatlıkları sürüyor. Tedavileri tamamlanan ancak hazır olmayan Folkarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'daysa 5 eksik var. Osimhen, Lemina, Singo, Güney Güvenç ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sürüyor.
TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor 7 puanla 9. sırada.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.
Maçın oynanacağı Trabzon'u şiddetli yağışlar vurdu. Mücadele yoğun yağış altında oynanacak.
Trabzon'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Derbi saati için meteorolojiden uyarı yapıldı.
MAÇ SAATİNE DİKKAT
Şehirde tüm gün yağış bekleniyor. Derbinin başlayacağı saat 20.00 ve sonrasında ise meteoroloji verilerine göre kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Karadeniz'de yağışların devam edeceğini söyledi.
Özellikle Rize ve Artvin için uyarılarda bulunan Çalışkan, “Rize ve Artvin'de yağış çok şiddetli. Yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir kısa sürede. Trabzon'un da özellikle Rize'ye yakın ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli olacak. Sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor.” dedi.
TRABZON'UN BUGÜN DAHİL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muci, Aral ve Franculino.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao ve Deniz.