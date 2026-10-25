Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı. "Bizzat deneyimledim, kesin doğru"
25.10.2026 11:20
Panathinaikos forması giyen Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak.
Dev maç, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Şu anda Panathinaikos'ta forma giyen Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena; İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki derbi atmosferlerini değerlendirdi.
"BİZZAT DENEYİMLEDİM, DOĞRU"
İspanya'dan AS'a konuşan 27 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'nin derbi heyecanında ilk sırada olduğunu dile getirdi.
Pena, "Derbilerde stadyum atmosferi ve tutkusu açısından sıralama Türkiye-Yunanistan-İspanya şeklinde olurdu. Barcelona-Real Madrid gibi maçları da göz önüne alarak söylüyorum. Benim deneyimim buydu. Türk stadyumları için söylenenler kesinlikle doğru." dedi.
INAKI PENA'NIN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Villarreal altyapısında başlayan Inaki Pena, 2012 yazında Barcelona altyapısına transfer oldu.
İspanyol file bekçisi, 10 yıl boyunca alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2022'nin ocak ayında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralandı.
Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 5 ayın ardından Barcelona'ya geri dönen Pena, 2025 yazında Elche'ye kiralandı.
Bu sezon başında Barcelona'ya dönen Inaki Pena, 3 milyon euro bedelle Panathinaikos'a imza attı.
Pena, Galatasaray'da çıktığı 8 maçta kalesinde 11 gol görmüş ve 1 maçta gole izin vermemişti.
DERBİDE İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.
Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.
Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı.
İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.