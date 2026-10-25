Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı. "Bizzat deneyimledim, kesin doğru"

İspanya'dan AS'a konuşan 27 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'nin derbi heyecanında ilk sırada olduğunu dile getirdi.

Pena, "Derbilerde stadyum atmosferi ve tutkusu açısından sıralama Türkiye-Yunanistan-İspanya şeklinde olurdu. Barcelona-Real Madrid gibi maçları da göz önüne alarak söylüyorum. Benim deneyimim buydu. Türk stadyumları için söylenenler kesinlikle doğru." dedi.