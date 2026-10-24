Derbi öncesi Galatasaray'da sakatlıklarda son durum. Barış Alper, Leao ve Singo kararı
24.10.2026 09:59
Son Güncelleme: 24.10.2026 10:40
Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da sakat futbolcuların durumları netleşiyor.
SAKATLIKLARDA OLUMLU SENARYO
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Sakat futbolcular Barış Alper, Leao ve Singo'nun bu maçta oynayıp oynayamacakları da netlik kazandı.
Okan Buruk'un maça hücum hattında fire vermeden çıkması bekleniyor.
TALEBİNİ İLETTİ
Rafael Leao, dünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Leao, Okan Buruk'a derbide oynama talebini iletti. Sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda Leao'nun sakatlığıyla ilgili riskin ortadan kalkması halinde derbide oynama ihtimali var.
SİNGO DA FORMASINI İSTİYOR
Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun da durumu iyiye gidiyor.
Lille maçı kadrosunda olan ancak süre alamayn Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi tamamlandı.
Singo da Fenerbahçe karşısında forma giymek istiyor.
İHTİMALLER GÜÇLENDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumunu da maç günü netleşecek.
Milli futbolcunun son idmanda yer alması Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimalini artırdı.
Teknik direktör Okan Buruk, Lille maçında olduğu gibi derbide de hücum hattını Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'le kurgulamayı hedefliyor.