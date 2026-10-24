Derbi öncesi Galatasaray'da sakatlıklarda son durum. Barış Alper, Leao ve Singo kararı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumunu da maç günü netleşecek.

Milli futbolcunun son idmanda yer alması Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimalini artırdı.



Teknik direktör Okan Buruk, Lille maçında olduğu gibi derbide de hücum hattını Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'le kurgulamayı hedefliyor.