Derbi sonrası eleştiriler peş peşe. "Bu yenilgi inat etmesine yazar"
27.10.2026 09:13
Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği derbi sonrası Fenerbahçe cephesine eleştiriler arka arkaya yapıldı.
PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.
Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte iki takım arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Spor yazarları maçın ardından değerlendirmede bulundu.
“BU YENİLGİ KİME YAZAR?”
"Aziz başkanın olmayacağını bilmesine rağmen İsmail hoca konusunda inat etmesine yazar.
Maç o kadar belliydi ki son düdük çaldığında sadece sonuç resmiyet kazandı.
İrfan Can çok iyi dakikada nefis bir gol attı. Ama arkası gelmedi. Geride yarım saat var ama sadece duran toptan bir tane pozisyon buldular. Fenerbahçe adına ise akılda kalan tek şey Ederson’un yaptığı başarılı kurtarışlar oldu o kadar. Gerisi koca bir fıs.
Artık İsmail hoca kalabilir. Bundan sonra problem değil." (Halil Özer-Milliyet)
"DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM"
"Fenerbahçe’nin dün ilk devredeki kötü görüntüsünde bu ruh halinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben hayatımda bir derbide 45 dakika boyunca hiç pres yapmayan bir takım daha önce görmemiştim. Dün gördüm." (Uğur Meleke-Hürriyet)
"KALESİNDE DEVLEŞTİ"
"Kendi sahasında oynayan takım her zaman avantajlıdır. Galatasaray ilk yarı taraftarını da arkasına alarak oyunun hakimiydi. İki gol attı, çok daha fazlasını kaçırdı. Bir de buna Fenerbahçe kalecisi Ederson’un kalesinde devleştiğini koyarsak, ilk yarı maç bitebilirdi.
Bu tür büyük maçlarda skoru bulduktan sonra girdiğin pozisyonları değerlendirmen lazım. Üstüne basa basa söylüyorum; Galatasaray son vuruşlarda başarısız. Her maç bu böyle. Evet Osimhen büyük futbolcu, goller atıyor ama attığından çok daha fazla net pozisyonları kaçırıyor." (Osman Şenher-Milliyet)
"KÖTÜ GÜNLER BAŞLIYOR"
“Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor… Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor.” (Ahmet Çakar-Sabah)