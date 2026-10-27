Derbi sonrası eleştiriler peş peşe. "Bu yenilgi inat etmesine yazar"

"Kendi sahasında oynayan takım her zaman avantajlıdır. Galatasaray ilk yarı taraftarını da arkasına alarak oyunun hakimiydi. İki gol attı, çok daha fazlasını kaçırdı. Bir de buna Fenerbahçe kalecisi Ederson’un kalesinde devleştiğini koyarsak, ilk yarı maç bitebilirdi.

Bu tür büyük maçlarda skoru bulduktan sonra girdiğin pozisyonları değerlendirmen lazım. Üstüne basa basa söylüyorum; Galatasaray son vuruşlarda başarısız. Her maç bu böyle. Evet Osimhen büyük futbolcu, goller atıyor ama attığından çok daha fazla net pozisyonları kaçırıyor." (Osman Şenher-Milliyet)