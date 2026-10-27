Derbi sonrası kavga eden futbolculara ceza kapıda. 10 maça kadar men gelebilir
27.10.2026 11:17
Son Güncelleme: 27.10.2026 11:19
Derbi sonrası gözler kavgaya karışan futbolcuların alacağı cezalara çevrildi.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası saha karıştı.
Roland Sallai ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar bir anda büyüdü. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kavga ettikleri için kırmızı kart gördü. Mert Hakan Yandaş ise güvenlik güçleriyle tartışma yaşadı.
GÖZLER ALACAKLARI CEZALARDA
Bu olayların ardından Brown ile Abdülkerim kırmızı kart, Kerem ile Sallai sarı kartla cezalandırılmıştı.
Gelişmelerin ardından gözler futbolcuların alacakları cezalara çevrildi. Peki maç sonrası kavga eden futbolcuları ne kadar ceza bekliyor?
Abdülkerim ve Brown, PFDK'ya saldırı eylemi nedeniyle sevk edilirse 5-10 maç, kavgadan dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında ceza alabilir.
PEKİ FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırı eyleminde bulunan;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 500.000.-TL’den 2.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
250.000.-TL’den 1.100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 190.000.-TL’den
390.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 110.000.-TL’den 270.000.-TL’ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.
MADDE 45 – KAVGA
Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 200.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için
100.000.-TL’den 450.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den
200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar
para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş
yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir
NE DEDİLER?
Archie Brown yaşanan gerilimle ilgili, boynundaki yarayı göstererek, "Kaptanlarının, Guendouzi'nin saçını çektiğini gördüm, onu savundum. Galatasaraylıların yaptığı bu, tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, maç çıkışında basın mensuplarına "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." dedi.