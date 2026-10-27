Derbi sonrası kavga eden futbolculara ceza kapıda. 10 maça kadar men gelebilir

MADDE 44 – SALDIRI



(1) Saldırı eyleminde bulunan;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 500.000.-TL’den 2.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için

250.000.-TL’den 1.100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 190.000.-TL’den

390.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 110.000.-TL’den 270.000.-TL’ye kadar

para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.