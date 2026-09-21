Derbi sonrası ortalık yangın yeri, Real Madrid isyanda. "Bu ligi bırakıp gideriz"

Jose Mourinho, Atletico Madrid'e 2-1 kaybedilen olaylı derbinin ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürdü.

Basın toplantısına Real Madrid'in kırmızı kart beklediği iki pozisyonun fotoğrafı ile gelen Portekizli teknik adam doğrudan hakem Ortiz Arias ve VAR'daki Daniel Jesus Trujillo'yu hedef aldı.

Ortiz için, “Bu hakem bir Madrid derbisini yönetebilecek gerekli tecrübeye sahip değil. Henüz uluslararası bir maçı bile yok... Nedenini biliyor musunuz? Çünkü iyi bir hakem değil. Zavallı bir hakem.” diyen Mourinho, Trujillo için de “Real Madrid ile zengin bir geçmişi var” ifadesini kullandı.

Eleştirilerini La Liga yönetimine de yönelten Mourinho, "Geri döndüğümde daha farklı bir La Liga bulacağımı düşünmüştüm. Yanılmışım, durum hiç de öyle değilmiş" dedi ve şunları söyledi.

"Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse yarışırız. Bunun önceden hazırlandığını söylemek istemiyorum, sadece hata yaptıklarına inanmak istiyorum. Komite, 41 yaşında birini ve Real Madrid'e karşı geçmişi olan bir diğerini atayarak hata yapmıştır... Bu stadyumda normal olmayan şeyler yaşanıyor. Osasuna'nın iptal edilen golü bir şaka, San Sebastián'da yaşananlar keza öyle..."

Mourinho'nun basın toplantısında fotoğraflarla gösterdiği pozisyonlar, Atletico Madrid oyuncuları Cuti Romero ve Lee Kang-in'in Jude Bellingham ile Federico Valverde'ye yaptığı ve Real Madrid cephesinin kırmızı kart beklediği sert müdahalelerdi.