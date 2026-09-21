Derbi sonrası ortalık yangın yeri, Real Madrid isyanda. "Bu ligi bırakıp gideriz"
21.09.2026 11:05
Real Madrid'in Atletico Madrid'e mağlup olduğu derbinin ardından kulüp televizyonundan gündeme oturan tepkiler peş peşe gösterildi.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Real Madrid'de Huijsen, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Konuk ekip Real Madrid, karşılaşmadaki hakem kararlarına yönelik maç sonunda adeta isyan etti.
"ATLETICO DOKUZ KİŞİ KALSAYDI..."
Önce teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında müsabakanın hakemine çok sert sözlerle yüklenirken daha sonra kulüp televizyonundan da aynı ölçüde tepki gösterildi.
Real Madrid TV'de yapılan değerlendirmede, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz." sözleri sarf edildi.
"LA LIGA'DAN ÇEKİLELİM"
Yayın devam ettikçe eleştirinin dozunun arttığı görülürken, birçok Real Madrid taraftarının La Liga'dan çekilmek istediği vurgulandı.
Kulüp televizyonunun yayınında bu sezon yaşananların bardağı taşırdığı aktarılırken hakemin, Valverde'ye yapılan sert faul sonrası yaklaşımının küçümseyici olduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor." denildi.
MOURINHO NE DEDİ?
Jose Mourinho, Atletico Madrid'e 2-1 kaybedilen olaylı derbinin ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürdü.
Basın toplantısına Real Madrid'in kırmızı kart beklediği iki pozisyonun fotoğrafı ile gelen Portekizli teknik adam doğrudan hakem Ortiz Arias ve VAR'daki Daniel Jesus Trujillo'yu hedef aldı.
Ortiz için, “Bu hakem bir Madrid derbisini yönetebilecek gerekli tecrübeye sahip değil. Henüz uluslararası bir maçı bile yok... Nedenini biliyor musunuz? Çünkü iyi bir hakem değil. Zavallı bir hakem.” diyen Mourinho, Trujillo için de “Real Madrid ile zengin bir geçmişi var” ifadesini kullandı.
Eleştirilerini La Liga yönetimine de yönelten Mourinho, "Geri döndüğümde daha farklı bir La Liga bulacağımı düşünmüştüm. Yanılmışım, durum hiç de öyle değilmiş" dedi ve şunları söyledi.
"Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse yarışırız. Bunun önceden hazırlandığını söylemek istemiyorum, sadece hata yaptıklarına inanmak istiyorum. Komite, 41 yaşında birini ve Real Madrid'e karşı geçmişi olan bir diğerini atayarak hata yapmıştır... Bu stadyumda normal olmayan şeyler yaşanıyor. Osasuna'nın iptal edilen golü bir şaka, San Sebastián'da yaşananlar keza öyle..."
Mourinho'nun basın toplantısında fotoğraflarla gösterdiği pozisyonlar, Atletico Madrid oyuncuları Cuti Romero ve Lee Kang-in'in Jude Bellingham ile Federico Valverde'ye yaptığı ve Real Madrid cephesinin kırmızı kart beklediği sert müdahalelerdi.