Derbide Beşiktaş Fuzul, Fenerbahçe Tarfin'i devirdi
22.11.2026 23:38
İlk 3 periyot mükemmel oynayan ve 19 sayılık fark yakalayan Beşiktaş son periyotta Fenerbahçe Tarfin'in farkı kapatmasına engel olamasa da kazanmayı bildi.
BEŞİKTAŞ, REAL MADRİD'DEN SONRA FENERBAHÇE'Yİ DE DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Beşiktaş Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin’i 92-88’lik skorla geçti. Beşiktaş Fuzul böylece 6 gün içinde Real Madrid'den sonra Fenerbahçe Tarfin'i de mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5’inci galibiyetine ulaşırken Fenerbahçe Tarfin ise 3’üncü kez mağlup oldu.
Tempolu başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-9’luk eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ın serbest atış çizgisinden 2’de 2 isabetiyle periyot sonuna 3.58 kala farkı 9 yaptı: 20-11.
Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 2.50 kala Berk Uğurlu’nun bulduğu 3 sayılık basketle farkı 14’e taşıdı: 25-11. İlk periyot Beşiktaş’ın 29-18 üstünlüğüyle sona erdi.
POTA ALTI MÜCADELELERİNDE BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Beşiktaş, ikinci periyodun sonuna 4.50’lik süre bulunurken Ante Zizic’in basketiyle skoru 37-24’e getirdi. Siyah-beyazlılar, 4.20 kala farkı yeniden 14’e çıkardı: 40-26. Fenerbahçe, devreye 3.15 kala Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayılık isabetiyle farkı 9’a indirdi: 40-31.
Hemen karşılık veren siyah-beyazlılar, periyotta 2.34’lük süre kalmışken Furkan Korkmaz’ın 3 sayılık basketiyle farkı yeniden 14 yaptı: 45-31. Beşiktaş ilk yarıyı 19 sayı önde tamamladı: 54-35. Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe, Horton-Tucker’ın periyot sonuna 8.10 kala bulduğu basketle farkı 14’e düşürdü: 55-41.
Periyotta 3.17’lik süre bulunurken Wade Baldwin üst üste iki teknik faul birden alarak oyun dışında kaldı. 2.59 kala ise Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, itirazları sebebiyle diskalifiye edildi. Scottie Wilbekin, 1.20 kala attığı basketle farkı 21’e yükseltti: 73-52.
FURKAN KORKMAZ, BEŞİKTAŞ'IN FARKI AÇMASINI SAĞLAYAN İSİMLERDENDİ
Son periyoda Beşiktaş’ın 73-54’lük üstünlüğüyle geçildi. Son periyoda hücumda ve savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, periyodun ilk 2 dakikalık kısmında farkı 13’e düşürdü: 76-63.
Sarı-lacivertliler, periyot sonuna 3.12’lik süre kalırken Horton-Tucker’ın serbest atış çizgisinden 2’de 2 isabet bulmasıyla farkı 8’e indirdi: 86-78.
Horton Tucker, bir sonraki pozisyonda ise 3 sayılık basket bularak farkı 5’e düşürdü: 86-81. Fark 2’ye kadar düşse de Beşiktaş maçı bırakmadı ve parkeden 92-88 galip ayrıldı.