Basketbol Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Beşiktaş Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin’i 92-88’lik skorla geçti. Beşiktaş Fuzul böylece 6 gün içinde Real Madrid'den sonra Fenerbahçe Tarfin'i de mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5’inci galibiyetine ulaşırken Fenerbahçe Tarfin ise 3’üncü kez mağlup oldu.

Tempolu başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-9’luk eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ın serbest atış çizgisinden 2’de 2 isabetiyle periyot sonuna 3.58 kala farkı 9 yaptı: 20-11.

Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 2.50 kala Berk Uğurlu’nun bulduğu 3 sayılık basketle farkı 14’e taşıdı: 25-11. İlk periyot Beşiktaş’ın 29-18 üstünlüğüyle sona erdi.