Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası verildi.

Açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI ’nın, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.



FenerbahçeLİ Archie Brown'a 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

Kararda, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN ’un, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.