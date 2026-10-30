Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı
30.10.2026 08:24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları açıklandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını duyurdu.
Kulüplere ve futbolculara ceza yağdı. Fenerbahçeli Archie Brown'a 3 maç men verildi.
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ise 2 maç ceza aldı.
MEN VE PARA CEZASI
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası verildi.
Açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI ’nın, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.
FenerbahçeLİ Archie Brown'a 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı.
Kararda, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN ’un, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
KULÜPLERE VE TARAFTARA DA CEZA VERİLDİ
Galatasaray olaylar nedeniyle 2 milyon 120 bin TL Para cezası alırken, Fenerbahçe'ye 1 milyon 277 bin TL para cezası verildi.
Galatasaray taraftarı da ceza aldı, ceza alan bloklar şöyle açıklandı:
“KUZEY TRİBÜNÜ 105, 106, 107, 108, 204, 205, 206, 207, 406, 407, 408, 409, DOĞU TRİBÜNÜ 102, 111, 112, 113, GÜNEY TRİBÜNÜ 119, 120, 422, 423, 424, BATI TRİBÜNÜ 102, BATI VIP TRİBÜN BLOK VIP 100 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”
KENDİLERİNİ SAVUNDULAR
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, maç çıkışında basın mensuplarına "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." demişti.
Fenerbahçeli Archie Brown ise gazetecilerin yaşanan kavgayla ilgili sorusuna şöyle cevap vermişti:
"Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçını çekti, ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yapılan bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz."