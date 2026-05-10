Dev kulüpler peşinde, Osimhen'den yeni sezon açıklaması
10.05.2026 11:50
Galatasaray'a 75 milyon euroya transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen yeni sezon için konuştu.
Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona gibi dünya devleri olmak üzere birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Osimhen Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
Osimhen şampiyonluk sonrası gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu.
Osimhen, “Siz konuşmaya devam edin. Biz yeni sezonda yeniden burada olacağız. Felipe Melo, büyük efsane selam sana! Muslera, büyük efsane selam sana! Muslera bizden uzak olduğu zamanlarda bile bizi motive ediyor. Galatasaray'a gönülden bağlı. Seni özlüyoruz. Umarım bir gün geri dönersin.” dedi.
Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyadaki bütün Galatasaraylı taraftarlarını mutlu etmek istiyorum. Onları görmek, onların mutlu olduğunu görmek çok güzel. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olmak için çalışacağız.”
PERFORMANSI
Osimhen bu sezon çıktığı 33 maçta 22 gol 8 asistlik katkı sağlamıştı.
Yıldız golcü 75 milyon euro bedelle sarı kırmızılı ekibe imza atmıştı.