"Dev maç öncesi zorlu karar" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Eylül 2026 spor haberleri)
08.09.2026 06:09
8 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DEV MAÇ ÖNCESİ ZORLU KARAR - FANATİK
Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisini geride bıraktı, Roma maçına odaklandı.
Sarı Lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi en zor kararı olacak. Guendozui cezalı, Asensio ise sakat. Yıldızların düşen formu da bir diğer sıkıntı.
BURUK'UN KOZU BATRAKOV - AKŞAM
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, özel olarak hazırladığı Aleksey Batrakov'u kilit oyuncu olarak görüyor.
İlk kez Devler Ligi'nde sahne alacak 21'lik yıldız, yeteneği ile Sporting deplasmanında üç puanı getirebilir.
GOMEZ'DEN İYİ BAŞLADI - FOTOMAÇ
Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic, efsane Alman santraforu geride bıraktı.
Gomez ilk 5 resmi maçında 302 dakika süre alıp 2 gol atarken, Vlahovic ise 284 dakikada 4 kez fileleri havalandırdı.
SALAH'TAN REKOR - POSTA
Trabzonspor'un yıldızı Salah, ilk 11 başladığı 3 maçta 4 gol atarak tarihe geçti.
Mısırlı futbolcunun formuyla Trabzonspor, zirve yarışındaki liderliğini koruyor.