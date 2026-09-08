"Dev maç öncesi zorlu karar" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Eylül 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisini geride bıraktı, Roma maçına odaklandı.

Sarı Lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi en zor kararı olacak. Guendozui cezalı, Asensio ise sakat. Yıldızların düşen formu da bir diğer sıkıntı.