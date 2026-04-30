Dev maçın ardından isyan. "13 kez izledi, hayal kırıklığına uğradım"
30.04.2026 11:09
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal berabere kaldı. Maç sonu hakeme büyük tepki vardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, rakibine 56. dakikada Julian Alvarez'in penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu.
Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.
MAÇ SONU İSYAN
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, maç sonu hakeme tepki gösterdi.
Arteta VAR'dan dönen penaltı kararı için şu ifadeleri kullandı:
“Soyunma odasına dönüp oyuncularla konuştuktan ve penaltı pozisyonunu izledikten sonra, bunun kurallara aykırı olması ve maçın gidişatını değiştirmesi nedeniyle son derece hayal kırıklığına uğradım ve sinirlendim.”
"Çok, çok üzgünüm. Tüm olay örgüsü. Açıkça temas var. Kararı veriyorsun, 13 kez izlemek zorunda kaldığında o kararı geri alamazsın. Bu seviyede bu tamamen kabul edilemez. Yanlış bir karar.’
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.