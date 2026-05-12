Dev para için son 90 dakika. Hayal gerçek oluyor
12.05.2026 09:07
Premier Lig için finale kalan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, şampiyon olursa dev parayı kasasına koyacak.
İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Millwall'u 2-0 yenen Hull City, finale çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, play-off biletini aldı.
Turuncu-siyahlılar, Premier Lig'e yükselmeyi başarabilirse yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.
Ilıcalı, 2021 yılında satın aldığı Hull City için 20 milyon pound ödemişti.
Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Premier Lig hayaline vurgu yaparak, “Hull City taraftarının gurur duyacağı bir yerde olacağımızdan eminim. Bu güzel şehri ve bu harika taraftarları Premier Lig’e taşımak için her şeyimi vereceğim. Onların hak ettiği yer orası.” demişti.
Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.
TERİM DESTEK OLMUŞTU
“TÜRK'Ü NEREDE GÖRSEM DESTEKLERİM, NEREDE GÖRSEM GİDERİM”
İlk maçı izlemeye giden Fatih Terim, Premier Lig yolunda play-off mücadelesi veren Hull City'nin başarılı olmasını dilediğini belirterek, şunları kaydetmişti:
“Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere'de önce Wembley'i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig'i kazanır. Bu çok önemli bir şey. Misafirperverliklerini bugün de gördüm. Bir Türk'ü ben nerede görsem desteklerim, nerede görsem giderim. Çünkü gerek ay-yıldız göğsümüzde oynarken, gerek dünyaya kafa tutan milli takımın hocalığını yaptığımız için ay-yıldız bizim çok başka bir şey ifade eder.”