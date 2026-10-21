Devler Ligi'nde gol yağmuru. Barça'nın serisini PSG bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde 22.00'de başlayan gece seansında futbolseverler gole doydu. 7 maçta tam 33 gol atılırken en gollü mücadeleler 4-3 biten Liverpool-Villarreal ve Napoli-Bodo/Glimt maçları oldu. Barcelona'nın 11 maçlıkgalibiyet serisi de Parc de Prince'de PSG karşısında bitti.

PSG ÜST ÜSTE 13. GALİBİYETİNİ ALDI

Devler Ligi'nde gecenin maçı Parc de Prince Stadı'nda PSG-Barcelona arasındaydı. Beklenildiği gibi olağanüstü geçen maçı PSG 4-2 kazanırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bu sezon resmi maçlarda (9 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi) ilk kez kaybeden Barcelona ayrıca Avrupa kupalarında üst üste 18. maçında da gol yedi. PSG bu sonuçla 3'te 3 yapıp 9 puana çıkarken, Katalanlar 6 puanda kaldı.