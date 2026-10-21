Devler Ligi'nde gol yağmuru. Barça'nın serisini PSG bitirdi
21.10.2026 00:45
Son Güncelleme: 21.10.2026 01:13
Devler Ligi'nde gece seansında oynanan 7 maçta tam 33 gol atıldı. Barcelona'nın 11 maçlık yenilmezlik serisini PSG 4 golle tarihe gömdü.
YILDIZLAR GOL OLUP, YAĞDILAR
Şampiyonlar Ligi'nde 22.00'de başlayan gece seansında futbolseverler gole doydu. 7 maçta tam 33 gol atılırken en gollü mücadeleler 4-3 biten Liverpool-Villarreal ve Napoli-Bodo/Glimt maçları oldu. Barcelona'nın 11 maçlıkgalibiyet serisi de Parc de Prince'de PSG karşısında bitti.
PSG ÜST ÜSTE 13. GALİBİYETİNİ ALDI
Devler Ligi'nde gecenin maçı Parc de Prince Stadı'nda PSG-Barcelona arasındaydı. Beklenildiği gibi olağanüstü geçen maçı PSG 4-2 kazanırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bu sezon resmi maçlarda (9 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi) ilk kez kaybeden Barcelona ayrıca Avrupa kupalarında üst üste 18. maçında da gol yedi. PSG bu sonuçla 3'te 3 yapıp 9 puana çıkarken, Katalanlar 6 puanda kaldı.
LİVERPOOL DEVLER LİGİ'NDE BAMBAŞKA
Premier Lig'de bekleneni veremese de Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir görüntü çiziyor. Kırmızılar Anfield'da 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 4-3 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Liverpool böylece Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında evindeki son 17 maçının 16'sını kazanmayı başardı. Liverpool 4 Kasım'da da İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Villarreal'in ise Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı kazanamama serisi 17 maça (6 beraberlik, 11 yenilgi) çıktı. Villarreal 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi ile 3 puanda kaldı.
NAPOLİ, BODO'NUN GARDINI MCTOMİNAY İLE DÜŞÜRDÜ
İtalya'da oynanan ve belki de gecenin en çekişmeli maçında Napoli, Bodo/Glimt'i 4-3 yendi. 60. dakikası 2-2 geçilen maçta McTominay ile 3-2 öne geçen Napoli, Bjortuft'un 88'de kendi kalesine attığı golle rahatlasa da 90+4'te Fet ile Bodo/Glimt bir gol daha buldu ama kalanı için süre yetmedi. İki yenilgi ile Devler Ligi'ne giren Napoli ilk galibiyetini alırken, Bodo/Glimt ise tek galibiyetle 3 puanda kaldı.
ETİHAD'DA PHİL FODEN ŞOV
İngiltere'de finansal soruşturma yüzünden zor günler geçiren Manchester City, Etihad Stadı'nda AEK'yı 5-1 yenerek moral buldu. Phil Foden Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez hat trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Manchester City 2. galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkarırken, AEK 1 galibiyet ve 3 puanla haftayı kapattı.
ROMA'DAN 4 GOLLÜ SİFTAH
Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe beraberliği ile başlayan Roma ardından 3-1 önde olduğu maçta sahasında Real Madrid'e 4-3 yenilmişti. Gasperini'nin öğrencileri galibiyet hasretini Slovan Bratislava'yı 4-0 yenerek dindirdi. Bratislava Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 13 gol yerken sadece 1 gol atabildi ve 0 puan alabildi.
Gecenin diğer maçlarında PSV, Porto deplasmanında 1-0 kazandı. Atletico Madrid 10 kişi kaldığı maçta Stuttgart deplasmanında 1-1'lik sonuç aldı.