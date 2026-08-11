NTV

Devlerin tablosu belli oldu, tek kar eden Galatasaray

11.08.2026 09:38

Son Güncelleme: 11.08.2026 09:39

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Süper Lig'in devleri yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 3 takım zarar açıklarken tek kar eden Galatasaray oldu.

Devlerin tablosu belli oldu, tek kar eden Galatasaray
Anadolu Ajansı

Süper Lig devleri, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

4 büyük takım arasında Galatasaray, kar açıklayan tek kulüp olarak kayıtlara geçti. 

Fenerbahçe: 4.18 milyar TL zarar 1
Resmi Kurum

Fenerbahçe: 4.18 milyar TL zarar

Beşiktaş: 1.33 milyar TL zarar 2
Anadolu Ajansı

Beşiktaş: 1.33 milyar TL zarar

Trabzonspor: 1.98 milyar TL zarar 3
Anadolu Ajansı

Trabzonspor: 1.98 milyar TL zarar

Galatasaray: 871 milyon TL kar 4
Anadolu Ajansı

Galatasaray: 871 milyon TL kar