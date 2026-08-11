Devlerin tablosu belli oldu, tek kar eden Galatasaray
11.08.2026 09:38
Son Güncelleme: 11.08.2026 09:39
Süper Lig'in devleri yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 3 takım zarar açıklarken tek kar eden Galatasaray oldu.
Anadolu Ajansı
Süper Lig devleri, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
4 büyük takım arasında Galatasaray, kar açıklayan tek kulüp olarak kayıtlara geçti.
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