Dirk Kuyt eski takımına karşı. Dev maça teknik direktör olarak çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında görev alacağını duyurdu.



Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ve Çorum Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool ile karşılaşacak.