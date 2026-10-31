Dirk Kuyt eski takımına karşı. Dev maça teknik direktör olarak çıkacak
31.10.2026 09:36
Son Güncelleme: 31.10.2026 09:46
Milli araya kadar Fenerbahçe'ye teknik direktör olan Dirk Kuyt, 3 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer alacak.
ESKİ TAKIMI LİVERPOOL'A KARŞI
Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında görev alacağını duyurdu.
Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ve Çorum Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool ile karşılaşacak.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER
Öte yandan sarı-lacivertliler-de teknik direktör arayışı da sürdürüyor. Yeni teknik direktörün Türk olma ihtimali artsa da, listede yabancı isimler de var.
Yerli adaylardan Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı öne çıkıyor. İki isme de yapılmış resmi bir teklif henüz yok.
Hem Kocaman hem de Avcı Fenerbahçe'de görev almaya sıcak bakıyor.
6 SEZON LİVERPOOL
Dirk Kuyt, 2006 yazında Feyenoord'dan Liverpool'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Kırmızılarda 6 sezon top koşturan Kuyt, 1 milyon euro bedelle 2012 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Liverpool formasıyla 1 İngiltere Lig Kupası sevinci yaşayan Kuyt, çıktığı 285 maçta 71 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.
FUTBOLCUYKEN FENERBAHÇE KUPALAR KAZANDI
Hollandalı eski futbolcu, İngiltere'de top koşturduğu dönemde Liverpool taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti.
Fenerbahçe'de ise 3 sezon forma giyen Kuyt; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol - 28 asistlik bir performans sergilerken, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımın bir parçasıydı.