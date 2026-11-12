Dirk Kuyt geri dönüyor. Fenerbahçe sonrası yeni adresi netleşiyor
12.11.2026 10:18
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından yolların ayrıldığı Dirk Kuyt için dikkat çeken bir haber yazıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanına çıkan ve sahadan 5-0'lık zaferle ayrılan Fenerbahçe, milli araya moralli girmişti.
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertlilerde antrenör Dirk Kuyt ile yollar ayrılmıştı.
Hollandalı teknik direktörün geleceğine dair ülkesinde dikkat çeken bir haber yazıldı.
Voetbal'ın haberine göre Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Utrecht, Dirk Kuyt'ı göreve getirmek için harekete geçti.
Kulüp yönetiminin genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için bir görüşme planladığı ve kararın bu toplantı sonrası verileceği aktarıldı.
46 yaşındaki teknik adam daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag, Beerschot ve Dordrecht'in başında görev almıştı.
FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı 46 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt, veda mesajı yayımlamıştı.
Kuyt, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu bir veda değil, tekrar görüşene dek bir ara veriyoruz." ifadelirini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Geçici teknik sorumlu olduğum dönemi, eski kulübüm Liverpool’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız bir galibiyetle noktalamak unutulmaz bir deneyimdi. Takımın başında çıktığım ilk Şampiyonlar Ligi maçında böyle özel bir zafer kazanmak, Fenerbahçe’den yanımda götürdüğüm diğer pek çok güzel anıyla birlikte her zaman değerini koruyacak bir hatıra olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na başarı dileyen Dirk Kuyt, "Daha önce teknik adamlık yapmış biri olarak her teknik direktörün kendi kararlarını alma ve hem kendisine hem de kulübe en uygun olduğunu düşündüğü ekibi kurma konusunda özgürlüğe ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlıyorum. Onun kararına tamamen saygı duyuyor ve anlayışla karşılıyorum." şeklinde görüş belirtmişti.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirilmişti.
Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertlilerin başında yer alan Hollandalı antrenör, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Kuyt, bir diğer maçına ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında çıktı. Genç antrenör, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve sarı-lacivertlilere 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getirdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmesinin ardından Kuyt'ın durumu merak ediliyordu.
Belözoğlu, "Yönetimimiz çalışıyor ve kısa süre içinde kararını verecek." demişti.
Son yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı.