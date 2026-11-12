Dirk Kuyt geri dönüyor. Fenerbahçe sonrası yeni adresi netleşiyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı 46 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt, veda mesajı yayımlamıştı.

Kuyt, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu bir veda değil, tekrar görüşene dek bir ara veriyoruz." ifadelirini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Geçici teknik sorumlu olduğum dönemi, eski kulübüm Liverpool’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız bir galibiyetle noktalamak unutulmaz bir deneyimdi. Takımın başında çıktığım ilk Şampiyonlar Ligi maçında böyle özel bir zafer kazanmak, Fenerbahçe’den yanımda götürdüğüm diğer pek çok güzel anıyla birlikte her zaman değerini koruyacak bir hatıra olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na başarı dileyen Dirk Kuyt, "Daha önce teknik adamlık yapmış biri olarak her teknik direktörün kendi kararlarını alma ve hem kendisine hem de kulübe en uygun olduğunu düşündüğü ekibi kurma konusunda özgürlüğe ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlıyorum. Onun kararına tamamen saygı duyuyor ve anlayışla karşılıyorum." şeklinde görüş belirtmişti.