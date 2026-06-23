Dışlanan hakem Türkiye maçına damga vurmuştu. Diğer mesleği ortaya çıktı
23.06.2026 12:11
Futbol dünyasının dışlanan hakemi Ivan Barton, adını duyurmaya devam ediyor. Türkiye-Paraguay maçını yöneten El Salvadorlu hakem aynı zamanda başka bir meslekte yapıyor.
Yeşil sahalarının istenmeyen profesörü Ivan Barton, adından söz ettirmeye devam ediyor.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki Paraguay ile oynanan maçta verdiği kararlarla övgüleri toplayan El Salvadorlu hakem hem saha içinde ve saha dışında mücadelesini sürdürüyor.
Barton, çetelerin ve şiddetin engellenemediği bir coğrafyada dünyaya geldi. Azmi sayesinde eğitim aldığı El Salvador Üniversitesi'nde Kimya Bilimleri'nin bitirdi.
Aynı üniversitede hoca olarak hafta içinde dersler verirken, hafta sonu ise hakemlik yapıyordu.
Spor medyası kendi takımlarının aleyhine çalınan her düdükten sonra laboratuvardan gelen yarı zamanlı bir amatör yaftası vuruldu.
Geçen sezon oynanan bir maçın ardından Teknik Direktör Jorge Jesus, hakem Barton'u eleştirerek ‘’El Salvador'da futbol yok bu hakemler getirmekten vazgeçin artık'.' ifadelerini kullandı.
Oyunun ruhunu bilmez denilerek küçük görülen Barton, Amerika'daki turnuva ile ikinci kez Dünya Kupası organizasyonunda yer alıyor.
Hakem Barton, Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 yenildiği maçta verdiği kararlarla dikkat çekmişti.
Bu kararlar Türk taraftarlar tarafından övgüyle karşılanmıştı.