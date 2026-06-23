Dışlanan hakem Türkiye maçına damga vurmuştu. Diğer mesleği ortaya çıktı

Barton, çetelerin ve şiddetin engellenemediği bir coğrafyada dünyaya geldi. Azmi sayesinde eğitim aldığı El Salvador Üniversitesi'nde Kimya Bilimleri'nin bitirdi.



Aynı üniversitede hoca olarak hafta içinde dersler verirken, hafta sonu ise hakemlik yapıyordu.