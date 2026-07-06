Diyarbakır Stadyumu Süper Lig’e hazırlanıyor. Fanlar çimlere sürekli serin hava üflüyor

Stadyum zemininin daha güzel bir hale getirildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, “Artık Süper Lig'de bir takımımız var. Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Biz de hazırlıklarımızı Süper Lig derecesine getirmeye çalıştık. Onun için öncelikle zemin çok önemli." diyerek yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Zemini yeniden renovasyon çalışması yaparak hibrit çim düzeyine kadar üzerindeki kumu aldık ve üzerine yeni kum ile yeni tohumlar serpildi. Zeminin tekrar daha güzel ve oynanabilir olabilmesi için daha güzel bir hale getirdik. Şu anda çok sıcak olduğu için soğutma sistemi de aktif çalışıyor. Üzerine perdelemesi sistemi koyuyoruz ve zemini Süper Lig'e tekrar hazırlıyoruz. Sahamızda hiçbir sıkıntı yok. Zemin için çalışmalarımız bitti.”