Diyarbakır'da Süper Lig coşkusu

11.05.2026 04:14

Son Güncelleme: 11.05.2026 04:30

NTV - Haber Merkezi

Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesini alan Amedspor, zaferi Diyarbakır'da taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, kupayı Diyarbakır’daki Nevruz Park'ta düzenlenen törenle aldı.

Programına kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takım otobüsüyle gitti. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, sanatçılar sahne aldı.

Sahneye çıkan Amedspor futbolcuları alkışlarla karşılandı. Amedspor taraftarları büyük bir coşku yaşarken, havai fişek gösterileri ve müzik dinletileri gece boyunca sürdü.

Kutlama kapsamında dronla gökyüzünde Türkçe ve Kürtçe, "Şampiyon Amedspor, başardık, biz geldik ve gözümüz aydın." yazıldı.

