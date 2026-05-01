Domenico Tedesco, Almanya'ya iner inmez şaşkına döndü. Özel karşılama
01.05.2026 18:02
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco, Almanya'ya inişi sonrası büyük bir sürprizle karşılaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmış ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim, derbi yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul'dan ayrılmak üzere yola çıkan İtalyan çalıştırıcıyı Almanya'ya uğurladı.
Oldukça duygusal anların yaşandığı uğurlamanın ardından Tedesco, Almanya'ya gitti. 40 yaşındaki teknik adam, Stuttgart'a iner inmez büyük bir sürprizle karşılaştı.
ALMANYA'DA DA KARŞILANDI
Birçok Fenerbahçe taraftarı, uçaktan inen Tedesco'yu Almanya'da havaalanında karşıladı.
Yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Domenico Tedesco, havaalanından çıkarken zorluk yaşadı.
Taraftarlar, kalabalık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Tedesco için sevgi gösterilerinde bulundu.
"GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUK DİLİYORUM"
HT Spor'a konuşan Tedesco, "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.