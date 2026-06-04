Domenico Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 20 milyon euro
04.06.2026 12:15
Fenerbahçe sonrası Bologna'nın başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ilk transferini sarı-lacivertlilerden yapacak.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bitime 3 hafta kala Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerden ayrılan Domenico Tedesco, İtalya Ligi Serie A ekibi Bologna'nın başına geçmişti.
Transfer planlamasına koyulan genç çalıştırıcı, ilk takviyesini Fenerbahçe'den yapmayı hedefliyor.
HEDEFİ OOSTERWOLDE
La Repubblica Bologna'nın haberine göre İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisi Jayden Oosterwolde'nin transferini istedi.
20 MİLYON EURO
Haberde Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Bologna'nın, sarı-lacivertlilerin belirlediği parayı yüksek bulduğu ve indirim istediği yazıldı.
Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 7 milyon euro ya da üzerinde bir rakama satarsa anlaşma gereği elde edilen karın yüzde 30'unu oyuncunun eski kulübü Parma'ya ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.