Domenico Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 20 milyon euro

04.06.2026 12:15

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe sonrası Bologna'nın başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ilk transferini sarı-lacivertlilerden yapacak.

Domenico Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 20 milyon euro
Reuters

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bitime 3 hafta kala Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerden ayrılan Domenico Tedesco, İtalya Ligi Serie A ekibi Bologna'nın başına geçmişti.

 

Transfer planlamasına koyulan genç çalıştırıcı, ilk takviyesini Fenerbahçe'den yapmayı hedefliyor.

HEDEFİ OOSTERWOLDE 1
Anadolu Ajansı

HEDEFİ OOSTERWOLDE

La Repubblica Bologna'nın haberine göre İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisi Jayden Oosterwolde'nin transferini istedi.

20 MİLYON EURO 2
Anadolu Ajansı

20 MİLYON EURO

Haberde Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Domenico Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 20 milyon euro 3
Anadolu Ajansı

Bologna'nın, sarı-lacivertlilerin belirlediği parayı yüksek bulduğu ve indirim istediği yazıldı.

 

Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 7 milyon euro ya da üzerinde bir rakama satarsa anlaşma gereği elde edilen karın yüzde 30'unu oyuncunun eski kulübü Parma'ya ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI 4
Anadolu Ajansı

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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