Domenico Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 20 milyon euro

Bologna'nın, sarı-lacivertlilerin belirlediği parayı yüksek bulduğu ve indirim istediği yazıldı.

Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 7 milyon euro ya da üzerinde bir rakama satarsa anlaşma gereği elde edilen karın yüzde 30'unu oyuncunun eski kulübü Parma'ya ödeyecek.