13 Ekim 2022'de sahaya çıkan dört Türk takımı, oynadıkları dört maçın dördünü de kazanmış ve tek gecede ülke puanına bin 600 katkı yapmıştı.

Bu dört galibiyet sonrası Türkiye, bir gecede İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 18. sıradan 14. sıraya yükselmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu haftaki başarıyı en son dört yıl önce yapabilmişti.