Dört yıl sonra ilk yaşandı. İki gecede büyük sıçrama
27.11.2026 08:56
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da kazandığı haftada ülke puanı güncellendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Galatasaray, böylece son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.
Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muric'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle tarihte ilk kez 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.
Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet yaşadı.
DÖRT MAÇ DÖRT GALİBİYET
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da taraftarlarını mutlu eden skorlar geldi.
Türk temsilcilerin kazanmasıyla dört galibiyet sonrası tablo güncellendi ve bin 600 puanlık bir değişim yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail Hapoel Beer Sheva ekibini 2-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor ise, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'yı 2-1 yenmeyi başardı.
ÜLKE PUANI
1- İngiltere | 109.019 puan
2- İtalya | 93.446 puan
3- İspanya | 87.743 puan
4- Almanya | 86.259 puan
5- Fransa | 73.439 puan
6- Portekiz | 70.150 puan
7- Belçika | 65.250 puan
8- Hollanda | 57.395 puan
9- Türkiye | 54.675 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
DÖRT YIL SONRA İLK
13 Ekim 2022'de sahaya çıkan dört Türk takımı, oynadıkları dört maçın dördünü de kazanmış ve tek gecede ülke puanına bin 600 katkı yapmıştı.
Bu dört galibiyet sonrası Türkiye, bir gecede İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 18. sıradan 14. sıraya yükselmişti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu haftaki başarıyı en son dört yıl önce yapabilmişti.