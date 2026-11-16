Down sendromlu Ada'dan Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya

Ada’nın babası Ayçıl Savgan Anlatıcı ise kızının üniversite eğitimi için Sakarya'dan Ankara'ya taşındıklarını belirterek, "Bu dönem Ada için oldukça zorluydu aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandığı bir dönemdi. Bizim için de zorlu bir dönem oldu. Nasıl bir sonuç alacağını hepimiz merakla bekliyorduk. Fakat katıldığı 6 yarışın 6'sında da kendi en iyi derecelerini yaptı ki bizim için aslında en kıymetli tarafı da bu oldu. Bununla birlikte 4 gümüş, 1 bronz ve de son gün yarışlarında 50 metre serbest mozaik kadınlarda da dünya rekoruyla birlikte birinciliği elde etti ve altın madalya kazandı. Bizim için çok kıymetli bir sonuç. 8 milyarda bir Türk gencinin, bir Türk kızının dünyanın en iyileri arasında olması bizi çok gururlandırdı. Spor, özellikle özel bireylerde çok ciddi bir kaldıraç etkisi yaratan bir destek. Bu alanda, bu yolda yürümek her şeyden kıymetli" ifadelerini kullandı.