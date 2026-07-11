Dün elendi bugün bavulunu topladı, Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor. Sözleşmesi ortaya çıktı
11.07.2026 20:49
Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona geldi.
Beşiktai, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.
Arsenalin Belçikalı yıldızı Trossard ile anlaşan siyah-beyazlılar prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.
HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Süreç olumlu ilerliyor ve Trossard için kısa zamanda resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılar; transfer döneminde Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmıştı.
PERFORMANSI
2023 Ocak ayından beri Arsenal'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.
KARİYERİ
31 yaşındaki futbolcu daha önce Genk, Brighton ve Westerlo gibi takımlarda da forma giymişti.