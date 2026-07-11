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Dün elendi bugün bavulunu topladı, Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor. Sözleşmesi ortaya çıktı

11.07.2026 20:49

NTV - Haber Merkezi

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Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona geldi.

Dün elendi bugün bavulunu topladı, Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor. Sözleşmesi ortaya çıktı
Reuters

Beşiktai, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. 
 

Arsenalin Belçikalı yıldızı Trossard ile anlaşan siyah-beyazlılar prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

Dün elendi bugün bavulunu topladı, Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor. Sözleşmesi ortaya çıktı 1
Reuters

HT Spor'un haberine göre;  Beşiktaş, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 

 

Süreç olumlu ilerliyor ve Trossard için kısa zamanda resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 

Dün elendi bugün bavulunu topladı, Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor. Sözleşmesi ortaya çıktı 2
Reuters

Siyah beyazlılar; transfer döneminde Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI 3
Reuters

PERFORMANSI

2023 Ocak ayından beri Arsenal'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.

KARİYERİ 4
Reuters

KARİYERİ

31 yaşındaki futbolcu daha önce Genk, Brighton ve Westerlo gibi takımlarda da forma giymişti.