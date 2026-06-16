Dünya, ABD'de gol atan İranlı futbolcunun sevincini konuşuyor. "Sizi ilgilendirmez"

Takımın kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandığını belirten Rezaeian, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol, bazen sizin istedikleriniz olmayabilir. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." açıklamasında bulundu.