Dünya bu anı bekliyor. Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
06.05.2026 11:31
Bayern Münih ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final maçı bu akşam oynanacak. Fransa'da oynanan ilk maçı 5-4 kazanan PSG, Almanya deplasmanında oynayacağı Bayern Münih karşısında tur arayacak. Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih ile Fransa temsilcisi PSG bu akşam karşı karşıya gelecek.
Allianz Arena'da oynanacak olan müsabaka saat 22.00'de oynanacak. Kritik mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İLK MAÇ TARİHE GEÇMİŞTİ
PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.
MUHTEMEL 11
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz, Kane
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
PSG 3, BAYERN 12. FİNALİNİN PEŞİNDE
Vincent Kompany yönetiminde üst üste 2. Bundesliga zaferini kazanan Bayern, Devler Ligi'nde 12. kez final oynamak istiyor. Alman devi daha önce oynadığı finallerde 6 kez kupayı müzesine götürmüştü.
Son şampiyon PSG ise üst üste 2, toplamda 3. finali için sahaya çıkacak. Luis Enrique ile farklı bir kimliğe bürünen PSG, Ligue 1'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda bulunuyor.