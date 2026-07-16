Dünya bu bahisi konuşuyor. 1 milyon 500 bin dolar, 7 dakikada buhar oldu

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

İngiltere galibiyetine yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık bahis oynayan kişi, tahmininin tutması halinde yaklaşık 2 milyon 800 bin dolar kazanacaktı ancak hayalleri elinden 7 dakikada kayıp gitti.

Bahisçinin kaybı, dünya gündeminde futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.