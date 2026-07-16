Dünya bu bahisi konuşuyor. 1 milyon 500 bin dolar, 7 dakikada buhar oldu
16.07.2026 11:47
İngiltere-Arjantin maçına oldukça yüksek bir parayla bahis oynayan kişinin hayalleri yıkıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı.
Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla "Tangocular" oldu.
Bu skorun ardından Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.
BAHİSÇİYİ YIKAN SONUÇ
Bir bahisçi, İngiltere-Arjantin maçında kazanan tarafın İngiltere olacağına dair yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık bir bahis yaptı.
55'TE UMUTLANDI
Aslında işler bahisçinin istediği gibi de gitti. İngilizler, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti.
ARJANTİN GAZA BASTI
Son 5 dakikaya kadar yaptığı bahis planı işleyen bahisçiye ilk darbe 85. dakikada Enzo Fernandez'den geldi. Arjantin'e eşitliği getiren golü kaydeden Enzo, skoru 1-1 yaptı.
PARA, 90+2'DE BUHAR OLDU
Son anlara yine de umutlu giren bahisçiyi yıkan gol ise 90+2. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.
Messi'nin asistinde kafasıyla meşin yuvarlağı filelere gönderen Martinez, Arjantin'i 2-1 öne geçirdi ve bahisçinin hayallerini yıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.
İngiltere galibiyetine yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık bahis oynayan kişi, tahmininin tutması halinde yaklaşık 2 milyon 800 bin dolar kazanacaktı ancak hayalleri elinden 7 dakikada kayıp gitti.
Bahisçinin kaybı, dünya gündeminde futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.