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Dünya bu bahisi konuşuyor. 1 milyon 500 bin dolar, 7 dakikada buhar oldu

16.07.2026 11:47

NTV - Haber Merkezi

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İngiltere-Arjantin maçına oldukça yüksek bir parayla bahis oynayan kişinin hayalleri yıkıldı.

Dünya bu bahisi konuşuyor. 1 milyon 500 bin dolar, 7 dakikada buhar oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı.

 

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla "Tangocular" oldu.

 

Bu skorun ardından Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

BAHİSÇİYİ YIKAN SONUÇ 1
Reuters

BAHİSÇİYİ YIKAN SONUÇ

Bir bahisçi, İngiltere-Arjantin maçında kazanan tarafın İngiltere olacağına dair yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık bir bahis yaptı.

55'TE UMUTLANDI 2
Reuters

55'TE UMUTLANDI

Aslında işler bahisçinin istediği gibi de gitti. İngilizler, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti.

ARJANTİN GAZA BASTI 3
Reuters

ARJANTİN GAZA BASTI

Son 5 dakikaya kadar yaptığı bahis planı işleyen bahisçiye ilk darbe 85. dakikada Enzo Fernandez'den geldi. Arjantin'e eşitliği getiren golü kaydeden Enzo, skoru 1-1 yaptı.

PARA, 90+2'DE BUHAR OLDU 4
Reuters

PARA, 90+2'DE BUHAR OLDU

Son anlara yine de umutlu giren bahisçiyi yıkan gol ise 90+2. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

 

Messi'nin asistinde kafasıyla meşin yuvarlağı filelere gönderen Martinez, Arjantin'i 2-1 öne geçirdi ve bahisçinin hayallerini yıktı.

Dünya bu bahisi konuşuyor. 1 milyon 500 bin dolar, 7 dakikada buhar oldu 5
AFP

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

 

İngiltere galibiyetine yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık bahis oynayan kişi, tahmininin tutması halinde yaklaşık 2 milyon 800 bin dolar kazanacaktı ancak hayalleri elinden 7 dakikada kayıp gitti.

 

Bahisçinin kaybı, dünya gündeminde futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.