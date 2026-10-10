Dünya çapında viral oldu, annesi Rus babası Yozgatlı. "Böyle bir şeyi beklemiyordum"
10.10.2026 10:08
Maç öncesi paylaştığı fotoğrafıyla dünya çapında viral olan Meryem Cabbaroğlu, bilinmeyenlerini anlattı.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da sezonun ilk haftasında Karşıyaka ile oynanan maç öncesi paylaştığı fotoğrafıyla dünya çapında viral olan Meryem Cabbaroğlu, açıklamalarda bulundu.
Paylaşımının bu derece ses getirmesini beklemediğini ifade eden genç libero, Bodrum'un İncileri'nin başarısı için tüm gücüyle ter döktüğünü belirtti.
ANNESİ RUS, BABASI YOZGATLI
Annesi Rus, babası Yozgatlı olup, Ankara'da büyüyen Meryem, böyle bir ilgiyi beklemediğini belirterek hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi.
Kariyerine Ankara’da başladığını ifade eden Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlarda gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Beklemiyordum ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" diye konuştu.
Cabbaroğlu, "Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim. Uzun vadedeki planlardan ziyade küçük vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü; Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak. Voleyboldan, boksa, yüzmeden, okçulukta ülkemizde başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor. Sınır sana çizilen bir şey değil senin ulaşabileceğin bir şey mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak." dedi.