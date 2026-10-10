Dünya çapında viral oldu, annesi Rus babası Yozgatlı. "Böyle bir şeyi beklemiyordum"

Annesi Rus, babası Yozgatlı olup, Ankara'da büyüyen Meryem, böyle bir ilgiyi beklemediğini belirterek hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi.

Kariyerine Ankara’da başladığını ifade eden Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlarda gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Beklemiyordum ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" diye konuştu.