Dünya devi küme düşüyor. "İçeriden bilgi geldi" diyerek açıkladı

Manchester City'nin en az bir sezon daha Championship'te kalabileceğini dile getiren Holt, şöyle dedi:

Ayrıca, cezanın, City'yi en az bir sezon daha Championship'e mahkum edecek ek bir puan silme cezası içermesi de mümkün. EFL, kulüplerinden biri için bu yaptırımı kabul etmek zorunda değil ancak kabul etme olasılığı yüksek.

Sürece yakın kaynakların bana söylediğine göre City'nin Premier Lig'den atılıp gelecek sezonun başında League Two'da yeniden başlamak zorunda kalması gibi bir felaket senaryosuyla karşılaşması pek olası değil."