Dünya devi küme düşüyor. "İçeriden bilgi geldi" diyerek açıkladı
20.10.2026 15:13
115 finansal usulsüzlük suçlamasının hepsinden suçlu bulunan Manchester City, büyük bir kabusla karşı karşıya.
İngiltere Premier Lig'de tarihi bir soruşturma yürütülürken, suçlamaların hedefindeki Manchester City kulübü için işler pek de iyi gitmiyor.
115 finansal usulsüzlük suçlamasının hepsinden suçlu bulunan kulübün bir alt lige düşürülmesi beklenirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
"İÇERİDEN BİLGİ GELDİ"
Daily Mail'in şef spor yazarı Oliver Holt, Manchester City'nin alacağı cezayı "İçeriden edindiğim bilgiye göre" sözlerini kullanarak açıkladı.
Holt, yazısında "Premier Lig'in, temyiz davasının sonucundan önce City'nin cezasının açıklanması için baskı yaptığı düşünülüyor. Temyiz davasının ocak ayı sonundan önce sonuçlanması pek olası görünmüyor. İçeriden gelen bilgilere göre en muhtemel ceza, City'nin Championship'e düşmesini sağlayacak ağır bir puan silme cezası olacak. Buna ek olarak ağır bir para cezası da kulübe verilecek." dedi.
"PEK OLASI DEĞİL"
Manchester City'nin en az bir sezon daha Championship'te kalabileceğini dile getiren Holt, şöyle dedi:
Ayrıca, cezanın, City'yi en az bir sezon daha Championship'e mahkum edecek ek bir puan silme cezası içermesi de mümkün. EFL, kulüplerinden biri için bu yaptırımı kabul etmek zorunda değil ancak kabul etme olasılığı yüksek.
Sürece yakın kaynakların bana söylediğine göre City'nin Premier Lig'den atılıp gelecek sezonun başında League Two'da yeniden başlamak zorunda kalması gibi bir felaket senaryosuyla karşılaşması pek olası değil."