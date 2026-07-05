Dünya devinden Süper Lig'e. Dünya Kupası biter bitmez imza atacak
05.07.2026 09:01
Son Güncelleme: 05.07.2026 09:05
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir transfer atağı geldi. Arsenalin Belçikalı yıldızı Trossard ile anlaşan siyah-beyazlılar prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir transfer ile anlaşıldığı iddia edildi.
İngiliz basınında syah beyazlıların Leandro Trossard ile anlaştığı ve bonservisinin de belli olduğu aktarıldı.
20 MİLYON EURO
The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna bonservis için Arsenal'e 20 milyon euro ödeyecek. Bu ücret 18 milyon euro net ve 2 milyon euro ek bonus içerecek.
Futbolcuya ise yıllık 7 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.
Dünya Kupası'nda Belçika'nın kadrosunda yer alan oyuncu ile turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor.
PERFORMANSI
2023 Ocak ayından beri Arsenal'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.