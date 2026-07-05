Dünya devinden Süper Lig'e. Dünya Kupası biter bitmez imza atacak

The Athletic'in haberine göre; Beşiktaş, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna bonservis için Arsenal'e 20 milyon euro ödeyecek. Bu ücret 18 milyon euro net ve 2 milyon euro ek bonus içerecek.



Futbolcuya ise yıllık 7 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

Dünya Kupası'nda Belçika'nın kadrosunda yer alan oyuncu ile turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor.