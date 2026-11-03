Dünya devleri onun için tribünde olacak. Bonservis beklentisi 55 milyon euro

“Taraftarlardan böyle bir destek görmek gerçekten çok güzel. Alexey ile gurur duydum. Bu, oyuncularımızın oraya gidip böyle bir seviye gösterebileceği ve taraftarlardan böyle bir saygı görebileceği anlamına geliyor. Ama bu seviyenin korunması gerekiyor. Birkaç maça dayanarak kimse herhangi bir sonuca varmayacak, çünkü biliyoruz ki satın alma maddesi artık tamamen farklı; 55 milyon euro."