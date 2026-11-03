Dünya devleri onun için tribünde olacak. Bonservis beklentisi 55 milyon euro
03.11.2026 12:12
Son Güncelleme: 03.11.2026 12:15
Dünya devleri Galatasaray'ın genç yıldızını izlemek için İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki parlayan yıldızı Aleksey Batrakov yükselen performansıyla dikkatleri çekiyor.
Sarı kırmızılı ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmada Batrakov özel olarak takip edilecek.
TRİBÜNDE OLACAKLAR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi PSG'nin yetkililerinin, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.
Bu iddialara Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev de açıklama yaptı. Menajer Kuzmichev şu ifadeleri kullandı:
"Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur."
BONSERVİS BEKLENTİSİ: 55 MİLYON EURO
“Taraftarlardan böyle bir destek görmek gerçekten çok güzel. Alexey ile gurur duydum. Bu, oyuncularımızın oraya gidip böyle bir seviye gösterebileceği ve taraftarlardan böyle bir saygı görebileceği anlamına geliyor. Ama bu seviyenin korunması gerekiyor. Birkaç maça dayanarak kimse herhangi bir sonuca varmayacak, çünkü biliyoruz ki satın alma maddesi artık tamamen farklı; 55 milyon euro."
PERFORMANSI
25 milyon euro bedelle Galatasaray'a katılan ve bu formayla 12 maça çıkan Batrakov, Barcelona, Lille ve Konyaspor karşısında gol atma başarısı göstermişti.
Rus futbolcu, Kocaelispor, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise asist katkısı yapmıştı.
EŞİ DE İSTANBUL'A YERLEŞECEK
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç futbolcu Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, İstanbul'a taşınma kararıyla gündeme geldi.
Rusya'da kariyerini sürdüren Podshibyakina'nın, eşinin Türkiye'deki yeni yolculuğuna eşlik etmek için işini bıraktığı öğrenildi.
Eski Rusya Kadın Milli Takımı oyuncusu olan Podshibyakina, sahalara veda ettikten sosyal medya işleri ve modellik yapıyordu.