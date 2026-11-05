Dünya Fenerbahçe'yi konuştu, bir ülke sinir küpü oldu. "Bunun adı hezimet, kabus ve felaket"

BBC Sport: "İstanbul'da bir başka mucize daha ama bu kez üzülen taraf Liverpool"

"Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un önemli bir geçmişi var. Ancak bu kez Andoni Iraola'nın takımı tersten bir dönüş yaptı. 69. dakikada Fenerbahçe karşısında ikinci kez öne geçen Liverpool, etkileyici bir galibiyete ilerliyor gibiydi. Ancak oyuncular ve Iraola, gergin atmosfere teslim oldu. Geçmişte Liverpool'un kahramanlarından olan Dirk Kuyt'ın önderliğindeki ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde şoke edici bir geri dönüş zaferi elde etti."