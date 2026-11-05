Dünya Fenerbahçe'yi konuştu, bir ülke sinir küpü oldu. "Bunun adı hezimet, kabus ve felaket"
05.11.2026 09:37
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından dünya basını sarı-lacivertlileri konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı. Liverpool'un ise yenilmezlik serisi son buldu.
Dünya basını, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi zaferi manşetlere taşıdı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"İSTANBUL'DA BİR BAŞKA MUCİZE"
BBC Sport: "İstanbul'da bir başka mucize daha ama bu kez üzülen taraf Liverpool"
"Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un önemli bir geçmişi var. Ancak bu kez Andoni Iraola'nın takımı tersten bir dönüş yaptı. 69. dakikada Fenerbahçe karşısında ikinci kez öne geçen Liverpool, etkileyici bir galibiyete ilerliyor gibiydi. Ancak oyuncular ve Iraola, gergin atmosfere teslim oldu. Geçmişte Liverpool'un kahramanlarından olan Dirk Kuyt'ın önderliğindeki ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde şoke edici bir geri dönüş zaferi elde etti."
"FENERBAHÇE'DEN HEZİMET"
Mirror: "Iraola'nın kumarı ters tepti, Fenerbahçe Liverpool'u hezimete uğrattı"
"Liverpool, iki kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu ve İstanbul'da sağanak yağmur altında geçen maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini koruyamadı. Vedat Muriqi, Liverpool'un savunma zaaflarının bir kez daha ortaya çıktığı beş gollü heyecan dolu maçta belirleyici isim oldu."
"BEKLENMEDİK SON"
Sky Sports: "Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı"
"Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcı, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak beklenmedik bir şekilde sona erdi. Ayrıca iverpool'un eski oyuncusu Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini getiren isim oldu."
"MURIQI, LIVERPOOL'A BEDEL ÖDETTİ"
The Guardian: "Muriqi, Liverpool'un savunma hatalarının bedelini ödetti"
"Andoni Iraola, Liverpool'un hücum hattında düzelme isteğiyle İstanbul'a gelmişti ancak sahanın diğer ekibi tarafından beklenmedik bir yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın geçici teknik direktörlüğünde Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini bozdu."
"FELAKET, CEZALANDIRICI GECE"
The Telegraph: "Felaket! Fenerbahçe, Iraola'ya şimdiye kadarki en cezalandırıcı geceyi yaşattı"
"Iraola, Fenerbahçe'nin yaşattığı çılgınlığı maç sonunda anlatacak kelimeleri bulmak için basın toplantısı odasındaki tavana uzun uzun baktı. Liverpool, İstanbul'da iki Avrupa kupası kazandı ama Türkiye'yi ziyaret etmekten pek hoşnut değiller."
"ACI BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Mundo Deportivo: "İstanbul, bu kez Liverpool'a kabus oldu"
"Liverpool'un eski futbolcusu Kuyt'ın geçici teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, Liverpool'u mağlup etti. Liverpool'un 2004-05 sezonunda AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde tarihinin en destansı geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdiği İstanbul, grup aşamasının dördüncü maçında acı bir hayal kırıklığına dönüştü. Hatta tam tersi; Liverpool, iki kez öne geçmesine rağmen kendi savunma hataları nedeniyle 3-2'lik bir yenilgi aldı."
"KAÇINILMAZ SON"
L'Equipe: "Fenerbahçe, Liverpool'u yenerek savunma zaaflarını günyüzüne çıkardı"
"Kaçınılmaz son! Şampiyonlar Ligi'nde maç başına üç gol yiyen Liverpool, mağlubiyet riskiyle karşı karşıyaydı ve öyle de oldu. LASK'ı 6-3, Villarreal'i 4-3 yendikten sonra Kırmızılar, dördüncü haftasında Fenerbahçe'ye 2-3 mağlup oldu."
"EZDİ GEÇTİ"
AS: "Muriqi, Iraola'yı ezdi geçti"
"Liverpool, daha önce Avrupa kupaları kazandığı şehirde Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'sine mağlup oldu. Muriqi, maçın skorunu belirleyen golü attı."
"FENERBAHÇE KANITLADI"
Sport: "Muriqi, Liverpool'un yenilmezliğine son verdi"
"Deplasmanda oynamak hiçbir zaman kolay değildir ve eğer bu Türkiye'de ise daha da zordur... Fenerbahçe'de geriye düştüğü maçta daha önce La Liga'dan tanıdığımız Vedat Muriqi ile Liverpool'u mağlup ederek bunu kanıtladı."
"LIVERPOOL'U YERLE BİR ETTİLER"
Marca: "Kuyt, Greenwood ve Muriqi, Liverpool'u yerle bir etti"
"Kaderin cilvesi... Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçı Liverpool'a karşı oldu. Belki de kariyerinin en iyi yıllarını orada geçirmişti ancak Greenwood, Brown ve Muriqi'nin golleriyle gelen geri dönüş zaferi, Iraola'nın takımının bu turnuvadaki kusursuz serisine son verdi."
"NAKAVT"
La Gazzetta dello Sport: "Muriqi, Liverpool'u nakavt etti"
"Liverpool, Lazio'nun eski oyuncusu Muriqi'nin zekice oyununa yenik düşerek Fenerbahçe'ye mağlup oluyor."
Corriere dello Sport: "Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi"
"Liverpool, Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu . Maçta iki kez öne geçmişti. Önce 25. dakikada Nyoni golü buldu ardından 29. dakikada Greenwood'un sert serbest vuruşu barajdan sekerek skoru eşitledi. 69. dakikada Gakpo golü kaydetti ancak Kırmızılar'ın bariz bir savunma hatasının ardından Archie Brown, 73. dakikada skoru eşitledi. 79. dakikada ise Lazio'nun eski oyuncusu, Lukaku'nun yerine oyuna giren "korsan" lakaplı Muriqi, yakın mesafeden kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye getirdi."