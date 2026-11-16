Dünya Fransa'yı değil, Türk yıldızı övüyor. "Mbappe'yi mahvetti, onu eleştirmek küstahça olur"
16.11.2026 08:59
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Fransa'ya mağlup olduğu maçın ardından dünya basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında Fransa ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
Bordeaux'daki Matmut Atlantique'te oynanan müsabaka, Fransızların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada kendi kalesine Emirhan Topçu ve 80. dakikada Junior Kroupi kaydetti. Millilerin tek sayısı ise 90'da Abdülkerim Bardakcı ile geldi.
Bu skorun ardından Fransa çeyrek finale yükselmeyi başarırken, Türkiye'nin A Ligi'nde kalma adına play-off oynama umutları Yunanistan-Sırbistan maçındaki sonuca bağlandı.
Dünya basını, Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı manşetlere taşırken, bazı milli futbolculardan övgüyle bahsedildi.
İşte değerlendirmeler:
"KIL PAYI ZAFER"
Le Parisien: "Gösterişsiz, kıl payı galibiyet"
"Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa, Türkiye'yi kıl payı yenerek Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi. Fransa'nın kazanacağından emin olduğu bir maçın ardından her şey normale döndü. Zidane yönetiminde altı maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde eden Maviler, büyük ölçüde olumlu bir performans sergiledi."
"ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPTI"
Le Figaro: "Temposuz ama yetenekli... Fransa üstüne düşeni yaptı"
"Fransa, zorlu bir mücadelede Türkiye'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi. Zidane'ın öğrencileri; parlak, baskın ve hatta zaman zaman temposuz bir performans sergiledi. Ancak Fransa, azimli ama sınırlı bir Türk takımına karşı gerekeni yaptı. Yeni "ZZ" dönemi başladı, temeller atıldı... Yapılacak daha çok iş var. Ancak zafer her zaman daha fazla özgürlük, zaman ve huzur getirir.
"BERKE'Yİ ELEŞTİRMEK KÜSTAHÇA OLUR"
L'Equipe: "Fransa, zorlu maçta Türkiye'yi yendi"
"Rahat bir zafer. Fransa, Bordeaux'da Türkiye'yi 2-1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi ve mart ayındaki yerini garantiledi. Emirhan Topçu'nun, Jacquet'nin baskısı altında kendi kalesine attığı gol ve ardından Junior Kroupi'nin ilk golü, Maviler'in aynı maçta İtalya'yı 4-1 yenen Belçika'nın önünde 1. Grubu lider tamamlamasını sağladı.
Türk kalecisi, Kroupi'nin golünde topun vücudunun altından kaymasına izin vermek yerine daha iyisini yapabilirdi ancak onu eleştirmek açıkçası küstahça ve biraz da nankörce olurdu.
Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bunların birçoğu gerçekten olağanüstüydü.
Bunlar arasında Bradley Barcola'nın aşırtma vuruşunu ve Michael Olise'nin şutunu muhteşem bir dalışla engelledi. Mbappe'nin şutunu yıldırım hızıyla önlemesi dikkat çekti. Tüm bunlar, takımının bu turnuvadaki ilk puanını alma umudunu (nihayetinde nafile olsa da) canlı tuttu."
"ZIDANE İÇİN HARİKA BİR MAÇ DEĞİLDİ"
Marca: "Fransa 2-1'lik galibiyetle grup lideri olarak Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi . Emirhan Topçu kendi kalesine gol atarken, Kroupi de Fransa adına farkı 2'ye yükseltti. Türkiye'nin tek golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. Zidane'ın takımı için harika bir maç değildi ancak kazanmak için yeterli performansı sergilediler. Mbappe gol pozisyonlarında etkisiz kalırken, Güler iyi bir oyun çıkardı."
"MBAPPE'Yİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Mundo Deportivo: "Mbappe, Arda Güler'i mağlup etti"
"Kylian Mbappe'nin ilk on birine döndüğü Fransa, Türkiye'yi 2-1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçtikten sonraki ilk hedefine kendisi için özel bir gecede ulaştı. Mbappe gol atamadı ancak Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'e karşı mücadeleyi kazandı. Türkiye, gruptan tek bir puan bile alamadan ayrıldı. Fransa topa sahip olma ve şut çekme konusunda üstünlük sağladı. Ancak savunmada iyi organize olmuş ve Berke Özer'in ilham verici performansıyla öne çıkan Türkiye, ilk yarıda Fransız ataklarını durdurmayı başardı. Fransa fırsatları kısa süre sonra geldi. İlk fırsat Rabiot'ya geldi, ceza sahası dışından yaptığı sert şutu kaleci kurtardı ve ardından yaptığı kafa vuruşu üst direğin üzerinden auta gitti. Rayan Cherki, Mbappe'nin pası sonrası ilk vuruşunda topu az farkla kalenin yanından dışarı gönderdi. Ardından sert bir şut çeken Mbappe, Berke Özer'in kendisini nasıl defalarca hayal kırıklığına uğrattığını görmeye başladı."
"MUHTEŞEM OLMASA DA KAZANDI"
Record: Fransa, muhteşem bir performans sergilemese de Türkiye karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi ve grupta liderliğini garantiledi. Fransa, maça puansız başlayan rakibine karşı ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Ancak 49. dakikada Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Portekiz'i reddederek Fransa'yı temsil etmeyi seçen Bournemouth'un yıldızı Junior Kroupi, 80. dakikada Fransa formasıyla ilk golünü kaydetti. Bardakcı maçın sonlarında bir golle farkı azalttı ancak Fransa galibiyeti koruyarak grupta birinciliği garantiledi."
"TÜRKİYE, HÜCUM GÜCÜNDEN YOKSUN"
AS: "Zidane, galibiyeti kurtardı"
"Zinedine Zidane, Fransa'nın teknik direktörü olarak ilk 'finalinde' Türkiye'yi 2-1 yenerek galibiyete ulaştı . Bu sonuçla Belçika'nın da İtalya'yı yenmesinin ardından grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Marsilya doğumlu teknik direktör, San Siro'daki yenilgiden sonra ortaya çıkan tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve çok zorlu bir maçtan yara almadan çıktı. Fransa için zorlu bir maçtı, ta ki tempoyu artırana kadar. Türkiye, Zidane'ın adamları için güçlü bir rakip olduğunu kanıtladı ve hatta Fransa takımının Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselme şansını tehlikeye atacak fırsatlar yakaladı. Enerjik bir Arda Güler önderliğindeki bu takım, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek düzeyde hücum gücünden yoksun."