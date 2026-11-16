Dünya Fransa'yı değil, Türk yıldızı övüyor. "Mbappe'yi mahvetti, onu eleştirmek küstahça olur"

L'Equipe: "Fransa, zorlu maçta Türkiye'yi yendi"

"Rahat bir zafer. Fransa, Bordeaux'da Türkiye'yi 2-1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi ve mart ayındaki yerini garantiledi. Emirhan Topçu'nun, Jacquet'nin baskısı altında kendi kalesine attığı gol ve ardından Junior Kroupi'nin ilk golü, Maviler'in aynı maçta İtalya'yı 4-1 yenen Belçika'nın önünde 1. Grubu lider tamamlamasını sağladı.

Türk kalecisi, Kroupi'nin golünde topun vücudunun altından kaymasına izin vermek yerine daha iyisini yapabilirdi ancak onu eleştirmek açıkçası küstahça ve biraz da nankörce olurdu.

Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bunların birçoğu gerçekten olağanüstüydü.

Bunlar arasında Bradley Barcola'nın aşırtma vuruşunu ve Michael Olise'nin şutunu muhteşem bir dalışla engelledi. Mbappe'nin şutunu yıldırım hızıyla önlemesi dikkat çekti. Tüm bunlar, takımının bu turnuvadaki ilk puanını alma umudunu (nihayetinde nafile olsa da) canlı tuttu."