Dünya futbol tarihine geçen transfer açıklandı. Real Madrid, Yan Diomande'yi duyurdu

İspanya La Liga devi, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen hücum oyuncusu için Leipzig'e 125 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro değerinde bonus ödeyecek.

Diomande, toplamda 140 milyon euro'yu bulan bonservisiyle dünya futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.