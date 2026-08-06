Dünya futbol tarihine geçen transfer açıklandı. Real Madrid, Yan Diomande'yi duyurdu
06.08.2026 17:22
Son Güncelleme: 06.08.2026 17:24
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, dünya futbol tarihine geçen transferi resmen açıkladı.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği La Liga devi Real Madrid, tarihi bir transferi duyurdu.
İspanyol ekibi, Leipzig'den Yan Diomande transferini resmen açıkladı.
7 YILLIK SÖZLEŞME
Real Madrid; 19 yaşındaki futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını bildirirken, mukavelenin 30 Haziran 2033'te sona ereceği ifade edildi.
DUDAK UÇUKLATAN BONSERVİS
İspanya La Liga devi, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen hücum oyuncusu için Leipzig'e 125 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro değerinde bonus ödeyecek.
Diomande, toplamda 140 milyon euro'yu bulan bonservisiyle dünya futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon Leipzig formasıyla 36 maçta forma giyen Diomande, 13 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.