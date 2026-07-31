Dünya futbolu ikiye bölündü, FIFA'nın planı ortalığı karıştırdı. "Bu adamlar mafya, şantaj var"

Üye federasyonların bir bölümünün destek, bir bölümünün ise şimdilik tarafsız kalmayı tercih etmesinin ardından FIFA, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ı referans gösteren bir açıklama yayımladı.

Projenin finansal ve ekonomik altyapısına dikkat çeken ve JP Morgan'la işbirliği içinde olduklarını belirten FIFA, bu kuruluş tarafından yapılan standart değerleme analizine göre FFE'nin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Karar verici konumda olmayan ve kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerini" uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediği belirtildi.