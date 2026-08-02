Dünya futbolunda 20 milyar dolarlık ihanet krizi. Infantino'ya isyan sürüyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ticari haklarının bir bölümünü özel yatırımcılara satmaya yönelik 4,2 milyar dolarlık planını iptal etmek zorunda kalmasının ardından futbol yönetiminde benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya .

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu CONCACAF, dün yaptıkları açıklamalarda Infantino'ya olan güvenlerini kaybettiklerini duyurdu .

Infantino'nun Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarını yönetecek yeni bir şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma girişimi, bölgesel konfederasyonların sert tepkisine yol açtı.

Konfederasyon yetkilileri, organizasyonların ticari ve idari geleceğini değiştirebilecek bu hamlede kendilerine danışılmadığını ve süreçten habersiz bırakıldıklarını belirtti.

UEFA, bünyesindeki 55 üye federasyonun hafta başında oy birliğiyle reddettiği planın FIFA tarafından geri çekilmesini "tüm futbolun zaferi" olarak nitelendirirken, FIFA'ya olan güvenin yeniden inşası sürecinin henüz yeni başladığını kaydetti.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut FIFA yönetim kurulu yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "UEFA; FIFA Başkanı'na futbolun satılık olmadığını gösteren tüm taraftarlara, liglere, kulüplere, oyunculara, bireylere, federasyonlara ve konfederasyonlara, ayrıca çok sayıda başbakana, devlet başkanına ve yorumcuya teşekkür eder" denildi.

Sürecin gizlilik içinde yürütülmesine tepki gösteren UEFA, "Kimliği belirsiz kişilerce hazırlanan, futbola faydası şüpheli ve Hızlandırılmış zaman çizelgelerine sahip gizli planlarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap vermelerini sağlamalıyız" açıklamasını yaptı.

CONCACAF ise teklifin yerleşik tüm yönetim süreçlerinin dışında; şeffaflık, danışma ve hukuki süreç ilkeleri gözetilmeden ilerletildiğini belirtti.

CONCACAF açıklamasında, "Bu büyüklükteki bir teklif tesadüfen bu aşamaya gelmez. Bu da futbolu ilk sıraya koymayı bırakan bir yönetim anlayışının tezahürüdür" ifadelerine yer verilirken, Infantino'nun başkanlığıyla kapsamlı bir hesaplaşmanın zorunlu olduğu vurgulandı.