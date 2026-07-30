Dünya futbolunda büyük kriz. UEFA, FIFA'ya resti çekti ve boykot kararı alındı
30.07.2026 18:43
UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı satma fikrine karşı çıktı ve önemli bir karar aldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması için harekete geçmişti.
Bu proje için üye federasyonların çoğunluk oylarının alınması ve FIFA Konseyi'nin onaylaması gerekiyordu.
UEFA BOYKOT EDECEK
FIFA Başkanı Infantino'nun bu fikri UEFA tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.
UEFA'ya üye 55 ülke federasyonu, FIFA'nın müsabakalarındaki hisselerini özel yatırımcılara satma planını hayata geçirmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı.
UZLAŞMA SAĞLANDI
UEFA üyeleri bugün saat 14.00 sularında başlayan acil toplantıda, FIFA tarafından düzenlenen hiçbir turnuvayı desteklememe konusunda uzlaştı.
Boykot, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları ile Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm FIFA müsabakalarını kapsayacak ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun önerilerinin üye federasyonlar tarafından oylanarak kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.
UEFA'DAN AÇIKLAMA
UEFA'dan resmi açıklama geldi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Bazı şeyler satılmayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman öyle kalacaktır. Ve Avrupa’nın söz hakkı olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır.
UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz.
Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak; bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır."
INFANTINO'NUN PLANI VE RAKAMLAR
Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.
İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.
Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) yanı sıra Avrupa'dan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, Infantino'nun bu planına yaptığı açıklamalarla sert tepki göstermişti.