Dünya futbolunda büyük kriz. UEFA, FIFA'ya resti çekti ve boykot kararı alındı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması için harekete geçmişti.

Bu proje için üye federasyonların çoğunluk oylarının alınması ve FIFA Konseyi'nin onaylaması gerekiyordu.