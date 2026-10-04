Dünya futbolunda ilginç olay, ünlü futbolcu milli takımsız kaldı
04.10.2026 17:15
İtalya Ligi Serie A devi Roma'da forma giyen futbolcu, dikkat çeken performansına rağmen milli takımsız kaldı.
İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın kalecisi Mile Svilar, başarılı performansına karşın dünya futbolunda eşine pek rastlanmayacak bir durumla karşı karşıya kaldı...
Birkaç yıl önce U15'ten U21'e kadarki milli takım tercihini doğup büyüdüğü Belçika'dan yana kullanan Svilar, A Takım hariç tüm kademelerde görev alarak Belçika'nın bir parçası oldu.
Bu durum, 2021 yılının eylül ayında değişti ve Svilar, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı. Başarılı file bekçisi, Sırbistan Milli Takımı'nın eski kalecisi olan babası Ratko'nun tavsiyesi üzerine bu daveti kabul etti.
Sırbistan'ın Katar ile oynadığı hazırlık maçında formayı sırtına geçiren Svilar, bu karşılaşmayla birlikte uluslararası kariyerinde çarpıcı bir kırılma anı yaşadı.
Katar maçı sonrası fikrini değiştiren Mile Svilar, Belçika Milli Takımı'nın formasını giymek istedi ve yetkililerle iletişime geçti.
Sırbistan Milli Takımı ile hazırlık maçına çıkmış olsa bile Svilar'ın oynadığı karşılaşma FIFA kurallarına göre resmi maç olarak sayılıyor. Bu nedenle deneyimli eldivenin bir diğer milli takıma geçme imkanı kısıtlandı.
Belçika'yı tercih etmesine rağmen kuralllara takılan Svilar, Sırbistan'ın da artık kendisini istememesi nedeniyle milli takımsız kaldı.
İtalya Ligi Serie A'da iki kez üst üste yılın kalecisi seçilen 27 yaşındaki file bekçisinin davası henüz kapanmadı. Svilar'ın avukatlarının da davayla ilgilendiği ve önünün açılabileceği bir çözüm aradığı öğrenildi.