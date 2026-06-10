Dünya futbolunda ortalık karıştı, Atletico'dan Real Madrid'e suçlama. "500 milyon euro"
10.06.2026 08:59
Son Güncelleme: 10.06.2026 08:59
İspanya La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Atletico Madrid arasında transfer anlaşmazlığı çıktı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, çalışmalarına başladı.
Teknik direktörlük görevine Benfica'dan Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid'de gözler transfere çevrildi.
JULIAN ALVAREZ'E DEV TEKLİF
Eflatun-beyazlıların başkanı Perez, Atletico Madrid'de forma giyen Julian Alvarez'i kadroya katmak için teklifte bulundu.
Real Madrid'den yapılan açıklamada "Real Madrid, Julian Alvarez transferi için Atletico Madrid'e 150 milyon euro teklif etti. Atletico Madrid, teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan teklif için teşekkür etti ve oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeline atıfta bulunarak teklifi reddetti." ifadeleri yer aldı.
ATLETICO'DAN CEVAP: 500 MİLYON EURO
Atletico Madrid, Real Madrid'in bu açıklamasının ardından Julian Alvarez'in serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğunu vurguladı ve dört maddede rakibine göndermede bulundu.
DÖRT MADDELİK AÇIKLAMA
Açıklamada şu maddeler yer aldı:
1. Papa’nın aynı zamanda Atleti taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz.
2. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz.
3. Julian Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz.
4. Siz bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürürken, biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki?
"OYUNCU ÇALMAYI BIRAKACAK MISINIZ?"
"Yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak, bakalım artık akademimizden oyuncu ‘çalmayı’ bırakacak mısınız? Çok teşekkürler, Real Madrid."