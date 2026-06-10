Dünya futbolunda ortalık karıştı, Atletico'dan Real Madrid'e suçlama. "500 milyon euro"

Açıklamada şu maddeler yer aldı:

1. Papa’nın aynı zamanda Atleti taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz.

2. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz.

3. Julian Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz.

4. Siz bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürürken, biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki?