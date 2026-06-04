Dünya futbolunu değiştirecek transfer. Real Madrid'in başkan adayı, Erling Haaland'ı noter tasdikli belgeyle duyurdu
04.06.2026 08:28
Real Madrid'de 7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi dünya futbolunun gündemine düşen anlaşma açıklandı.
Real Madrid, iki adaylı başkanlık seçimine hazırlanıyor.
Mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında geçecek olan seçim öncesi adaylar konuşmalarını yaptı.
PEREZ: "MOURINHO VE KONATE GELECEK"
Perez, seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını "Jose Mourinho ve Ibrahima Konate, başkan seçilirsem ilk transferlerim olacak. Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biridir ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemli bir rol oynadı. O, rekor kıran o ünlü lig şampiyonluğunun teknik direktörüydü. Takıma çok yüksek bir rekabet ruhu aşıladı ve bu, daha sonra elde ettiğimiz tüm başarılar için hayati öneme sahipti." sözleriyle anlattı.
"DÜNYA YILDIZI TRANSFERİM HAALAND OLACAK"
Enrique Riquelme ise Manchester City forması giyen Erling Haaland ve Rodri'yi kadroya katacağını resmen duyurdu.
Ünlü iş insanı yaptığı açıklamada "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak. Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatlarının %100'ünü ben ödeyeceğim." diyerek transferi açıkladı.
FORMA VE BELGEYLE ÇIKTI
Riquelme ayrıca Haaland'ın adının yazılı olduğu bir forma ve transfere ilişkin noter tasdikli belgeyle birlikte kameraların karşısına çıktı.
DİĞER PLANLAMALAR
Kulüp efsanesi Raul'ün sportif direktör olacağını açıklayan Riquelme, Fernando Hierro'nun ise kulüp altyapısı La Fabrica'nın başına geçeceğini dile getirdi.