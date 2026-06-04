Dünya futbolunu değiştirecek transfer. Real Madrid'in başkan adayı, Erling Haaland'ı noter tasdikli belgeyle duyurdu

Perez, seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını "Jose Mourinho ve Ibrahima Konate, başkan seçilirsem ilk transferlerim olacak. Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biridir ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemli bir rol oynadı. O, rekor kıran o ünlü lig şampiyonluğunun teknik direktörüydü. Takıma çok yüksek bir rekabet ruhu aşıladı ve bu, daha sonra elde ettiğimiz tüm başarılar için hayati öneme sahipti." sözleriyle anlattı.