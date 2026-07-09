Dünya futbolunu sallayan Haaland'ın sırrı ortaya çıktı. Günde 6 öğün yiyip, dudaklarına bant yapıştırıyor

Santrfor oyuncusunun "Sabah ilk yaptığım şey biraz güneş ışığı almak oluyor. Bu, sirkadiyen ritim için iyi bir şey. Sonrasında çiğ süt eklediğim bir fincan kahve içiyorum. Kahve, doğru şekilde tüketildiğinde benim gözümde süper bir besin. Ne zaman içtiğinize bağlı. Biraz süte de ihtiyacınız oluyor. O zaman tam anlamıyla süper bir besin." sözlerine de dikkat çekildi.