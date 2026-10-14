Dünya, Galatasaray-Barcelona maçını konuşuyor. "Cehennemde soğukkanlılık"

Maç öncesinde RAMS Park atmosferinden çekinen ve "İstanbul cehennemi" vurgusu yapan İspanyol medyası, maç sonrasında Hansi Flick takımına övgüler yağdırdı.

Mundo Deportivo: "İstanbul'da net resital, Türk cehenneminde muhteşem performans"

Gazete maçla ilgili ilk yorumunda, karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarının otel önündeki havai fişekli protestolarına ve statta oluşan baskıya dikkat çekerken, Barcelona'nın geriye düşmesine rağmen sakinliğini koruyarak dominant bir galibiyet aldığını yazdı.

Sport: "Flick'in gençleri İstanbul'u susturdu"

Aleksey Batrakov'un şok golüyle geriye düşen Katalan ekibinin, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin dinamizmiyle maçı kolayca kopardığını belirtti. Lamine Yamal yaptığı 2 asist ise gecenin en çok övülen detaylarından biri oldu.

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Barcelona savunmasının Victor Osimhen'i çok iyi kilitlediğini yazan gazete, Anthony Gordon'ın performansını göklere çıkardı.

Marca: “Kim durduracak?”

Marca: "İster La Liga ister Şampiyonlar Ligi, Barcelona her maçı çoğu zaman büyük farklarla kazanıyor. Hansi Flick'in takımı altın bir dönem yaşıyor. Asıl soru, bu muhteşem seriyi hangi rakip durdurabilecek?"