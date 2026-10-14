Dünya, Galatasaray-Barcelona maçını konuşuyor. "Cehennemde soğukkanlılık"
14.10.2026 10:24
Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maç, dünya basınında geniş yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin, 53. dakikada Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 28. dakikada Batrakov'dan geldi.
Maç öncesinde RAMS Park atmosferinden çekinen ve "İstanbul cehennemi" vurgusu yapan İspanyol medyası, maç sonrasında Hansi Flick takımına övgüler yağdırdı.
Mundo Deportivo: "İstanbul'da net resital, Türk cehenneminde muhteşem performans"
Gazete maçla ilgili ilk yorumunda, karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarının otel önündeki havai fişekli protestolarına ve statta oluşan baskıya dikkat çekerken, Barcelona'nın geriye düşmesine rağmen sakinliğini koruyarak dominant bir galibiyet aldığını yazdı.
Sport: "Flick'in gençleri İstanbul'u susturdu"
Aleksey Batrakov'un şok golüyle geriye düşen Katalan ekibinin, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin dinamizmiyle maçı kolayca kopardığını belirtti. Lamine Yamal yaptığı 2 asist ise gecenin en çok övülen detaylarından biri oldu.
AS: "Cehennemde soğukkanlılık"
Barcelona savunmasının Victor Osimhen'i çok iyi kilitlediğini yazan gazete, Anthony Gordon'ın performansını göklere çıkardı.
Marca: “Kim durduracak?”
Marca: "İster La Liga ister Şampiyonlar Ligi, Barcelona her maçı çoğu zaman büyük farklarla kazanıyor. Hansi Flick'in takımı altın bir dönem yaşıyor. Asıl soru, bu muhteşem seriyi hangi rakip durdurabilecek?"
İNGİLİZ BASINI ANTHONY GORDON'A ODAKLANDI
Daily Mail: "Newcastle'dan Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon sergilediği futbol ve attığı golle maçın en değerli oyuncusu seçilecek kadar soğukkanlı bir performans sergiledi."
Ayrıca RAMS Park dünyanın en gürültülü stadyumlarından biri olarak nitelendirildi.
Eurosport'tan Lamine Yamal'a: "Türk cehennemindeki baş şeytan"
"TAKIM OYUNU, YILDIZLARI YENDİ"
Fransa basınından L'Equipe, Barcelona'nın bu sezon hem La Liga'da hem de Avrupa'da yakaladığı muazzam gol istatistiğine vurgu yaptı. Galatasaray'ın Rafael Leao ve Osimhen gibi dünya yıldızlarına sahip kadrosuna rağmen Barcelona'nın kolektif oyun gücünün ağır bastığı yazıldı.
GALATASARAY İYİ BAŞLADI AMA YETMEDİ
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport da Galatasaray'ın maça çok agresif ve iştahlı başladığını ancak orta sahadaki Rodri ve Pedri liderliğindeki Barcelona kalitesine direncin ikinci yarıda tamamen kırıldığını belirtti.
"CEHENNEMDE CENNET"
Barcelona resmi sitesi: "Cehennemde cennet. Barça ligdeki sansasyonel formunu Avrupa sahnesine de taşıdı. Katalan ekibi yeteneklerini sergileyerek İstanbul'da geriden geldi, etkileyici bir Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti"