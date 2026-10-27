Dünya, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor. "Utanç verici, vahşi"
27.10.2026 09:59
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbi, dünya basınında da öne çıktı. Karşılaşmanın ardından çıkan kavga, maçın önüne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Victor Osimhen atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısı ikinci devrede İrfan Can Kahveci'nin röveşatası ile geldi.
Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar liderliğini korudu. Sarı-lacivertliler ise zirvenin 6 puan gerisine düştü.
Dünya basını, dev derbiyi oynanan oyun ve skordan ziyade maç sonunda çıkan kavgadan gördü.
İşte öne çıkanlar:
"ŞOKE EDİCİ, VAHŞİ"
AS: “Şoke edici, vahşi derbi”
"Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkan kavganın şoke edici görüntüleri. Bu iki takımın rekabeti, vahşi bir kavgaya yol açmasının ardından bir kez daha tartışma konusu oldu."
GOAL: "Derbi, 12. saniyede kavgaya dönüştü"
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maç, 12. saniyede ilk kıvılcımını verdi. Karşılaşmanın devamında Osimhen'in golleri skoru 2-0 yaptı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin muhteşem röveşatası ile 2-1 yaptı. Galatasaray, bu sonuçla liderliğini korudu. Fenerbahçe ise zirvenin 6 puan gerisine düştü."
"KADERİ OSIMHEN ÇİZDİ"
Sport TV: "Osimhen, Fenerbahçe karşısında zaferin belirleyici ismi oldu"
"Gakatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren gollerin ikisini de Victor Osimhen attı. Nijeryalı, maçın yıldızıydı ve daha ilk yarıda Fenerbahçe için maçın kaderini belirledi."
"OSIMHEN KAZANDIRDI"
Marca: "Osimhen, Galatasaray'a derbiyi kazandırdı"
"Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı 2 gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde 3 puanı getirdi. Okan Buruk'un takımı, lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken Asensio'dan yoksun Fenerbahçe, 6 puan geride kaldı. Galatasaray, ezeli rakibini farklı bir skorla yenmek için altın bir fırsatı kaçırdı. İrfan Can Kahveci, muhteşem bir röveşata golü atarak farkı 1'e indirdi ancak Lemina, Lukaku'nun şutunda beraberlik golünü önledi."
"YUMRUKLAŞMALAR OLDU"
L'Equipe: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi ve büyük bir kavga çıktı"
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı derbi, maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan kavgayla geceye damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ve Sallai arasında bir tartışma yaşandı. Bu olay sonrası sahanın çeşitli yerlerinde karşılıklı yumruklaşmalar oldu."
"POLİS MÜDAHALESİ GEREKTİ"
Sport: "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi utanç verici bir sahneyle sona erdi: Kavga, kırmızı kartlar ve polis müdahalesi"
"İstanbul derbisi, Kerem Aktürkoğlu ve Sallai arasında çıkan tartışmanın ardından iki takım oyuncularının kavgasıyla sona erdi. Türk futbolu, üzücü görüntülerden birini daha gözler önüne serdi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinin müdahalesi gerekti.
"ŞİDDETLİ VE BÜYÜK KAVGA"
Winsports: "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şiddetli ve büyük bir kavgayla bitti"
"Türk derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan büyük kavgayla tam bir kaosa dönüştü. Eşi benzeri görülmemiş bir kavga çıktı. Her iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri birbirlerine saldırdı. Stadyum güvenliği ve maç görevlileri, kavgayı ayırmak için canla başla mücadele etti."
"KEREM ÇOK SİNİRLİYDİ"
Mais Futebol: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve derbi, kavgayla bitti"
"Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul derbisinde 2-1 yenerek sürpriz bir şekilde Amedspor'a kaptırdığı liderliği yeniden Türkiye Ligi'nde ele geçirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları arasında arbede yaşandı ve Benfica'nın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu en çok sinirlenenler arasındaydı. Tartışmalar birkaç dakika sürdükten sonra Fenerbahçe takımı soyunma odasına çekildi."
"İSTANBUL'UN KRALI"
Tuttomercato: "İstanbul'un kralı Osimhen"
"Derbide başrolü Victor Osimhen üstlendi. Nijeryalı santrfor, Fenerbahçe'ye karşı takımının galibiyetinde iki gol atarak şovun yıldızı oldu."