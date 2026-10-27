Dünya, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor. "Utanç verici, vahşi"

Winsports: "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şiddetli ve büyük bir kavgayla bitti"

"Türk derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan büyük kavgayla tam bir kaosa dönüştü. Eşi benzeri görülmemiş bir kavga çıktı. Her iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri birbirlerine saldırdı. Stadyum güvenliği ve maç görevlileri, kavgayı ayırmak için canla başla mücadele etti."