Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif

03.06.2026 12:37

Batuhan Durmuş

Google'da NTV'yi tercih et

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan son şampiyon Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldızı için harekete geçti.

Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif
Anadolu Ajansı

Galatasaray, A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.

 

Kariyerine Almanya'da devam eden Uzun için kulübü servet talep ediyor.

 

Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif 1
Anadolu Ajansı

Sarı kırmızılı ekip Can Uzun için 35 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir bütçe ayırdı, ilk olarak bu rakamı önerdi.

 

Futbolcunun kulübü Frankfurt'un 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu için bu rakam kabul edilmedi.

 

Milliyet'in haberine göre taraflar pazarlıkta 50 milyon euroda buluşabilir. İki kuliüp arasında pazarlıklar sürüyor. 

Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif 2
Resmi Kurum

Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdiği öne sürüldü.

 

20 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray yönetimine kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye gelebileceği mesajını ilettiği de iddia edildi.

Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif 3
Anadolu Ajansı

Uzun, A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesinde oynadığı ve 4-0 kazandığı Kuzey Makedonya maçında 1 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı.

 

45 milyon euro piyasa değeri bulunan Uzun, bu sezon 28 maçta 10 gol atıp 6 asistlik katkı sağlamıştı.