Dünya Kupası başlamadan adım atıldı. Galatasaray'dan milli yıldıza teklif

Sarı kırmızılı ekip Can Uzun için 35 milyon euro ve bonuslar şeklinde bir bütçe ayırdı, ilk olarak bu rakamı önerdi.

Futbolcunun kulübü Frankfurt'un 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu için bu rakam kabul edilmedi.

Milliyet'in haberine göre taraflar pazarlıkta 50 milyon euroda buluşabilir. İki kuliüp arasında pazarlıklar sürüyor.