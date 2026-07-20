Dünya Kupası bitti, Donald Trump "Ben hayattayken yine olacak" diyerek duyurdu
20.07.2026 12:37
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahiplerinden ABD'nin başkanı Donald Trump, final sonunda konuştu.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşmıştı. Uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 106. dakikada attığı golle İspanyollar oldu.
Sahadan 1-0 galip ayrılan İspanya, tarihinde 2. kez Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.
HAREKETLERİ TÖRENE DAMGA VURDU
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin başkanı Donald Trump'ın hareketleri çokça konuşulmuştu.
İspanya Milli Takımı'nın kupa fotoğrafında yer alan Trump'ın maç finalin ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
"BEN HAYATTAYKEN OLMALI"
FOX Sports'a konuşan Trump, Kanada ve Meksika ile birlikte düzenledikleri Dünya Kupası'na bir kez daha ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.
Donald Trump'ın açıklamasında "Rakamlara bakılırsa bunu hemen tekrar düzenlemeyi talep edeceğiz. İnsanların şoke olmaması için önce bizi duyurabilirsiniz. Belki sonrakiler ve hatta bir sonrakiler için de... Ancak bunu tekrar yapmalıyız ve bu ben hayattayken olmalı." ifadelerini kullandı.
"TEK KELİMEYLE MUHTEŞEMDİ"
Turnuvanın geneli hakkında konuşan Trump, "Bu Dünya Kupası'nda yaşananlara benzer bir şeyin daha önce olduğunu sanmıyorum. Tek kelimeyle muhteşemdi. İzlemesi çok güzeldi ve bu konuda Gianni Infantino'ya gerçekten büyük övgü sunuyorum." dedi.
DÜNYA KUPASI'NDAKİ OLAYLAR
2026 FIFA Dünya Kupası, önceki organizasyonlara göre çok daha farklı bir konumda yer aldı. Yaşanan olaylar, turnuvaya ve ev sahiplerine eleştirileri beraberinde getirdi.
MAÇ SAATLERİ
Turnuvadaki maç saatleri, ev sahibi ülkelerin diğer kıtalarla arasındaki zaman farkı nedeniyle gündeme oturdu.
A Milli Takım'ın da yer aldığı turnuvadaki maç saatleri, futbolseverleri sabahın erken saatlerinde kaldırdı.
Türkiye sırasıyla TSİ 07.00, TSİ 06.00 ve TSİ 05.00'te sahaya çıktı.
SU MOLALARI, YENİ KURALLAR
2026 FIFA Dünya Kupası, bir yandan da yeni kuralların uygulandığı bir turnuva oldu.
Maçların her iki devresinde de üçer dakikalık bir su molası verilirken, bu ara devre sonlarına uzatma dakikası olarak eklendi.
Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yaptı.
Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçti.
Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazandı.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapıldı.
Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekledi ve takımı bir kişi eksik oynadı.
Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kaldı.
AĞIZ KAPATMA CEZASI KIRMIZI KART
Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecekti. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıktı.
HATALI KORNER VE İKİNCİ SARI KARTLARDA VAR DEVREYE GİRDİ
Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girdi.
Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelendi.
İhlal gerçekleştiğinde uygun disiplin işlemi uygulandı ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlandı.
İRAN'A VİZE PROBLEMİ
Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermemişti.
Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.
IRAKLI FUTBOLCUYA 7 SAATLİK SORGU
İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Aymen Hussein'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekmişti.
Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hussein'in Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirilmişti. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alınmıştı.
Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmemişti.
ÜLKEYE ALINMAYAN HAKEM
Turnuva öncesi yaşanan bu uygulamalar sadece milli takımlar ve futbolcularla sınırlı kalmazken Somalili hakem Omar Artan da mağduriyet yaşayan isimlerden biri olmuştu.
FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmamıştı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
GÜVENLİK ZAFİYETİ
Grup etabının son haftasında Hırvatistan ile Gana'nın karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir olay yaşanmıştı.
Toronto'da oynanan karşılaşmayı Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic de stadyumdan takip etti ancak içeri girişi gündeme oturdu.
Hırvat basınına göre Grdovic ve ekibi, stadyum girişindeki güvenlikleri sadece iki cümle ile atlattı ve otoparka doğru yöneldi.
Direksiyon başında bulunan kişi stadyum güvenliğine "Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler." dedi.
Görevli; durumu netleştirmek için polis çağırdı ancak Mladen Grdovic ve ekibi, geri adım atmayarak, kendilerinden oldukça emin bir şekilde bakanlık aracı olduğunu iddia etti.
Polis ise ekibe gülümseyerek aracın stadyuma girmek için gitmesi gereken yolu tarif etti.
Yaşananların ardından Mladen Grdovic ve ekibi, rahat bir şekilde yalan söyleyerek içeri giriş yaptı.
KIRMIZI KART KRİZİ
Son 16 turunda ABD ile Belçika arasında oynanacak olan kritik maç öncesi FIFA, ABD'nin hücum oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savunmuştu.
Infantino açıklamasında, kararla ilgili tartışmaları ve yorumları gördüğünü belirterek, "FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetmişti:
"Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."