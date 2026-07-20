Dünya Kupası bitti, Donald Trump "Ben hayattayken yine olacak" diyerek duyurdu

FOX Sports'a konuşan Trump, Kanada ve Meksika ile birlikte düzenledikleri Dünya Kupası'na bir kez daha ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Donald Trump'ın açıklamasında "Rakamlara bakılırsa bunu hemen tekrar düzenlemeyi talep edeceğiz. İnsanların şoke olmaması için önce bizi duyurabilirsiniz. Belki sonrakiler ve hatta bir sonrakiler için de... Ancak bunu tekrar yapmalıyız ve bu ben hayattayken olmalı." ifadelerini kullandı.