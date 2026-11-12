Dünya Kupası finaline damga vuran kafa atma olayıyla ilgili 20 yıl sonra itiraf. "Ölsem ne olacaktı?
12.11.2026 12:16
2006 Dünya Kupası finaline damga vuran kafa atma olayında Zidane'dan darbe yiyen Marco Materazzi, yıllar sonra itirafta bulundu.
2006 Dünya Kupası'nda Fransa ile İtalya'nın karşı karşıya geldiği final halen futbolseverlerin hafızalarındaki yerini koruyor.
Dönemin Fransa Milli Takımı kaptanı Zinedine Zidane'ın İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Marco Materazzi'ye attığı kafa ve sonrasında gördüğü kırmızı kartın ardından çarpıcı bir itiraf dile getirildi.
İtalya'nın penaltı atışları sonucunda kupaya uzandığı dev maçta yaşanan kafa atma olayıyla ilgili 20 yıl sonra konuşan Marco Materazzi, Zinedine Zidane'a göndermede bulundu.
"ZIDANE HER ŞEYİ İNKAR ETTİ"
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Materazzi, "Bugün de 20 yıl önce konuşsam söyleyeceğim şeyi söylüyorum; yaptığım yanlıştı. Ancak beni kışkırttı. Olaylar bu şekilde yaşandı, sizden özür diliyorum. Böyle bir açıklama yapsaydı Zidane büyük bir centilmen olarak görülürdü. Materazzi ise her zamanki aptal, olayları kendi yöntemleriyle kışkırtan kişi olarak anılırdı. Bu şekilde durumdan daha iyi çıkardı. Ancak herkes olaylara kendi bakış açısıyla yaklaşıyor. Kesin olan bir şey var ki böyle bir açıklama yapsaydı konu o gün kapanırdı." dedi.
Zidane ile daha sonra karşılaştıklarını söyleyen İtalyan eski futbolcu, "Bir fırsat doğdu. 2010'un kasım ayında, Milano-Real Madrid maçının arifesinde Milano'daki bir oteldeydi. Mourinho'yu selamladıktan sonra otelden ayrılıyordum. Zidane da arabasını arka tarafa park ediyordu. Beni görünce biraz tereddüt etti, hatta geri dönmek için arkasını döndü ama ben yanına gittim ve elimi uzattım. "Kimsenin bizi görmediği bu yerde karşılaşmamıza sevindim." dedim. O da "Merak etme, bunlar olur, geçmişte kaldı." diye cevap verdi. Ne yazık ki daha sonra her şeyi inkar etti ve benim hayranı olduğumu iddia etti." şeklinde konuştu.
"BEN ÖLSEM NE OLACAKTI?"
Yakın geçmişte İspanya'da maçta yaşadığı bir pozisyon sonrası hayatını kaybeden Jesus de Miguel'den örnek veren Materazzi, "Jesus de Miguel'in ölümü, bana o an hiçbir şey olmadığı için Tanrı'ya şükretmeme neden oldu. Pozisyonda bulunan kaleci için adam öldürme suçundan bahsediyorlar. Peki ya bu benim başıma gelseydi ne olurdu?" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası finalinde Fransa ile İtalya karşı karşıya gelmişti.
Fransa'nın yıldızı ve kaptanı Zinedine Zidane, futbolculuk kariyerindeki son maçın İtalya'ya karşı oynanacak olan final olduğunu açıklamıştı.
Dev finalin 90 dakikası 1-1'lil eşitlikle sonuçlanmış ve 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilmişti.
110. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası Zidane, Marco Materazzi'nin göğsüne kafa atmış ve kariyerinin son maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Seri penaltı atışlarına giden maçta kazanan taraf, 5-3'lük skorla İtalya olmuştu.