Dünya Kupası finaline damga vuran kafa atma olayıyla ilgili 20 yıl sonra itiraf. "Ölsem ne olacaktı?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Materazzi, "Bugün de 20 yıl önce konuşsam söyleyeceğim şeyi söylüyorum; yaptığım yanlıştı. Ancak beni kışkırttı. Olaylar bu şekilde yaşandı, sizden özür diliyorum. Böyle bir açıklama yapsaydı Zidane büyük bir centilmen olarak görülürdü. Materazzi ise her zamanki aptal, olayları kendi yöntemleriyle kışkırtan kişi olarak anılırdı. Bu şekilde durumdan daha iyi çıkardı. Ancak herkes olaylara kendi bakış açısıyla yaklaşıyor. Kesin olan bir şey var ki böyle bir açıklama yapsaydı konu o gün kapanırdı." dedi.

Zidane ile daha sonra karşılaştıklarını söyleyen İtalyan eski futbolcu, "Bir fırsat doğdu. 2010'un kasım ayında, Milano-Real Madrid maçının arifesinde Milano'daki bir oteldeydi. Mourinho'yu selamladıktan sonra otelden ayrılıyordum. Zidane da arabasını arka tarafa park ediyordu . Beni görünce biraz tereddüt etti, hatta geri dönmek için arkasını döndü ama ben yanına gittim ve elimi uzattım. "Kimsenin bizi görmediği bu yerde karşılaşmamıza sevindim." dedim. O da "Merak etme, bunlar olur, geçmişte kaldı." diye cevap verdi. Ne yazık ki daha sonra her şeyi inkar etti ve benim hayranı olduğumu iddia etti." şeklinde konuştu.