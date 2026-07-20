Dünya Kupası finalinin ardından skandallar kesilmiyor. Bu kez de yumruklu saldırı
20.07.2026 11:13
İspanya'nın Arjantin'i yendiği Dünya Kupası finalinin bitmesiyle çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmalara giden maçta Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti.
106. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle zafere uzanan İspanyollar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından çıkan olaylara bir yenisi daha eklendi.
YUMRUK ATTI
Arjantinli futbolcu Molina, hakem Vincic'in bitiş düdüğünün ardından sahaya giren İspanyol futbolcuya yumruk attı.
Rakip takımın kaptanı Rodri'nin göğsüne yumruk attığı görülen Molina, İspanyol futbolcuların tepkisine uğradı.
Üç futbolcu, Molina'ya sert tepki gösterdi ve tartışma alanından iterek uzaklaştırmak istedi.
Bu anlarda sahanın bir başka bölümünde ise başka bir kavga vardı.
DİĞER KAVGANIN BOYUTU DAHA BÜYÜK
Arjantin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Paredes, İspanya Milli Takımı'nın savunmacısı Eric Garcia'yı boğazından sıkarak yere düşürdü.
Bu olay sonrası İspanya'dan Gavi, Paredes'i tutmak istedi ancak Arjantinli Thiago Almada tarafından yere düşürüldü.
YERDE SALDIRDI
Gavi'nin yere düştüğünü gören Paredes, İspanyol futbolcuya yerde saldırdı ve tokat attı.
Yaşananlar sonrası Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, oyuncularını alandan uzaklaştırdı.