NTV

Dünya Kupası finalinin bilet fiyatını görenler inanamadı. 500 bin lirayı aşan para

19.07.2026 21:10

Son Güncelleme: 19.07.2026 21:14

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Dünya Kupası finalindeki İspanya-Arjantin maçını izlemek isteyen bir taraftarın yaptığı ödemeyi görenler şaşkına döndü.

Dünya Kupası finalinin bilet fiyatını görenler inanamadı. 500 bin lirayı aşan para
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi çattı...

 

İspanya ile Arjantin arasındaki dev finalin oynandığı New York New Jersey Stadı'nda tek bir boş koltuk bile kalmadı.

Dünya Kupası finalinin bilet fiyatını görenler inanamadı. 500 bin lirayı aşan para 1
Reuters

Futbolseverler, maça saatler kala stadyumu doldurmaya başlarken bir kişinin ödediği bilet fiyatı dikkatlerden kaçmadı.

 

Üstünde Polonya Milli Takımı'nın forması bulunan bir futbolsever, final maçı için yaptığı ödemeyi gösterdi.

DUDAK UÇUKLATAN PARA 2
NTV

DUDAK UÇUKLATAN PARA

Polonyalı futbolseverin 9 bin 766 euro (yaklaşık 526 bin 188 lira) ödediği görüldü.

 

Kişinin ödediği bilet fiyatı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.