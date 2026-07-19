Dünya Kupası finalinin bilet fiyatını görenler inanamadı. 500 bin lirayı aşan para
19.07.2026 21:10
Son Güncelleme: 19.07.2026 21:14
Dünya Kupası finalindeki İspanya-Arjantin maçını izlemek isteyen bir taraftarın yaptığı ödemeyi görenler şaşkına döndü.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi çattı...
İspanya ile Arjantin arasındaki dev finalin oynandığı New York New Jersey Stadı'nda tek bir boş koltuk bile kalmadı.
Futbolseverler, maça saatler kala stadyumu doldurmaya başlarken bir kişinin ödediği bilet fiyatı dikkatlerden kaçmadı.
Üstünde Polonya Milli Takımı'nın forması bulunan bir futbolsever, final maçı için yaptığı ödemeyi gösterdi.
DUDAK UÇUKLATAN PARA
Polonyalı futbolseverin 9 bin 766 euro (yaklaşık 526 bin 188 lira) ödediği görüldü.
Kişinin ödediği bilet fiyatı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.