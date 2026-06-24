Dünya Kupası izleyerek 50 bin dolar kazanıyorlar
24.06.2026 23:56
ABD’de iki futbolsever, 39 gün boyunca Dünya Kupası’ndaki 104 maçın tamamını izlemek için 50’şer bin dolar alıyor. İkili, görevlerini Times Meydanı’nda kurulan cam stüdyoda yerine getiriyor.
Dünyanın en güzel işi olabilir.Ancak 39 günde Dünya Kupası’nın 104 maçının tamamını izlemeleri için 50’şer bin dolar ödenen iki Amerikalı için bu görev, aynı zamanda büyük bir tutku işi.
29 yaşındaki Austin Franklin ve 26 yaşındaki Kevin Akoto, hayallerindeki görevi Manhattan’daki Times Meydanı’nın kalbinde kurulan geçici bir cam stüdyoda yerine getiriyor. Üç tarafı cam duvarlarla çevrili stüdyoda Franklin ve Akoto, koltuklara uzanarak maçları iki adet 85 inçlik televizyondan takip ediyor.
Heyecanlı futbolseverler ise cam küpün etrafında toplanarak hem maçları hem de ikiliyi izliyor.
Akoto, Dünya Kupası heyecanını artırmak amacıyla oluşturulan “Dünya Kupası baş izleyicisi” görevini kabul etmek için işinden ayrıldı, hatta partneriyle ilişkisini bitirdi.
Salı günü konuşan Akoto, “İşverenim bunu iyi karşıladı, diğer kişi pek iyi karşılamadı ama sorun değil.” dedi.
Florida’dan gelen Akoto, “Elbette sıkıcı maçlar da oluyor, bu kaçınılmaz. Ama çok heyecanlı maçlar da var.” diye konuştu.
İkiliye ödeme yapan kuruluş, turnuvanın yayıncılarından Fox. Franklin ve Akoto, video başvurusu yapan binlerce taraftar arasından seçildi.
Dikdörtgen biçimindeki stüdyoda bir langırt masası, küçük bir masa ve tabureler, suni çim halı ve farklı milli takımların renkli atkılarıyla süslenmiş duvarlar bulunuyor.
Bu dikkat çekici iş, ikiliye şimdiden unutulmaz anlar yaşattı. Bunlardan biri, yüzlerce Brezilya taraftarının cam stüdyonun önündeki meydanı doldurmasıydı. Hatta bir kadın, stüdyoya doğru ayakkabı fırlattı.Franklin, “Brezilya taraftarları inanılmazdı; mutluydular, güzel bir enerji vardı. Çok iyi bir zamandı. Bu, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir anı olacak.” dedi.
Salı günü Portekiz’in Özbekistan ile oynadığı maçta Portekiz şapkası takan Akoto, Cristiano Ronaldo için “CR7” yazılı bir Lego seti de hazırladı.Portekizli yıldızın 5-0 kazanılan maçta attığı iki golden ilkinde Akoto, “Sonunda tabelada o var. Ne vuruş ama!” diye bağırdı. Yoğun maç izleme programına rağmen ikili, birlikte vakit geçirmekten sıkılmadıklarını söylüyor.
Akoto, yeni çalışma arkadaşı için “Ben oldukça negatif bir insanım. Yanınızda pozitif, sizden biraz farklı ve ortama enerji getiren birinin olması güzel.” ifadelerini kullandı.
Maçlardaki su molaları, VAR incelemeleri ya da devre arası gösterileri uzadığında ise cam küpte vakit geçirmek için farklı seçenekler de var. Stüdyoda Ultimate Football Quiz oyunu ve Uno kartları bulunuyor.
Massachusetts’ten gelen Franklin ise grup aşamasının sonunda aynı anda iki maç oynanacak olmasından heyecan duyduğunu belirtti.
Franklin, “Dünya Kupası’nın kendi ülkenizde düzenlenmesinin bambaşka bir enerjisi var. Bakalım ABD burada neler yapabilecek.” dedi.