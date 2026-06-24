Dünya Kupası izleyerek 50 bin dolar kazanıyorlar

Dünyanın en güzel işi olabilir.Ancak 39 günde Dünya Kupası’nın 104 maçının tamamını izlemeleri için 50’şer bin dolar ödenen iki Amerikalı için bu görev, aynı zamanda büyük bir tutku işi.

29 yaşındaki Austin Franklin ve 26 yaşındaki Kevin Akoto, hayallerindeki görevi Manhattan’daki Times Meydanı’nın kalbinde kurulan geçici bir cam stüdyoda yerine getiriyor. Üç tarafı cam duvarlarla çevrili stüdyoda Franklin ve Akoto, koltuklara uzanarak maçları iki adet 85 inçlik televizyondan takip ediyor.